Neuer Asphalt: Vollsperrung in der Reutlinger Schlegelstraße

REUTLINGEN. Das Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt erneuert in der Reutlinger Schlegelstraße zwischen den Hausnummern 1 und 24 den Asphaltbelag.

Für die Durchführung der Arbeiten muss der Straßenabschnitt von Mittwoch, 3. September, bis voraussichtlich Donnerstag, 2. Oktober, voll gesperrt werden. Während dieser Zeit ist mit Baustellenlärm zu rechnen.

Die Zufahrten zu Wohnungen und Stellplätzen sind während der Maßnahme eingeschränkt oder zeitweise nicht möglich. Am Tag der Fräsarbeiten sowie beim Einbau des neuen Belags bleibt die Straße für Anlieger komplett gesperrt. Fahrzeuge sollten während der Bauzeit außerhalb des Baustellenbereichs abgestellt werden, damit die Arbeiten zügig und ohne Behinderungen durchgeführt werden können.

Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, kann es zu zeitlichen Verschiebungen kommen. (pm)