Neue Trinkbrunnen in Reutlingen

REUTLINGEN. Rechtzeitig zum Beginn der heißen Jahreszeit gibt es ab sofort kostenloses Trinkwasser am Kaiser-Maximilian-Brunnen auf dem Marktplatz, am Kaiser-Friedrich-Brunnen an der Marienkirche und am Gerberbrunnen an der Nikolaikirche.

Im Jahr 2019 hat das städtische Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt die ersten drei barrierefreien Trinkwassersäulen in der Kernstadt installiert. Bei der Skateanlage im Bürgerpark, am Albtorplatz und bei der Eichendorff-Realschule steht Durstigen seither rund um die Uhr kostenloses Trinkwasser zur Verfügung.

Jetzt sind in Zusammenarbeit mit dem Jugendgemeinderat und den Behindertenverbänden zusätzliche Standorte für Trinkwasserbrunnen geschaffen worden. Bestehende Frischwasserbrunnen wurden als Trinkbrunnen ausgewiesen. Erkennbar sind die neuen Angebote am »Trinkwasser«-Symbol. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, wird regelmäßig eine mikrobiologische Untersuchung durchgeführt.

Auch in einigen Stadtbezirken sind jetzt bestehende und mit Frischwasser gespeiste Brunnen als Trinkbrunnen ausgewiesen. Trinkwasser gibt es am Marktbrunnen in Gönningen, am Rathausbrunnen in Mittelstadt, am Mittleren Brunnen in Ohmenhausen und am Brunnen in der Ermstal-/Württemberger Straße in Rommelsbach. (a)