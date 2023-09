Naturtheater Reutlingen erhält 3,35 Millionen Euro vom Bund

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein neues Betriebsgebäude mit modernen Umkleiden und Garderoben für die Schauspielerinnen und Schauspieler: Der Neubau des Naturtheater Reutlingen ist mit den gestern im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages bewilligten 3,35 Millionen Euro einen Meilenstein vorangekommen. Die Stadt Reutlingen, der Landkreis und die Bundestagsabgeordneten aus der Region haben sich auf verschiedenen Ebenen intensiv für das Naturtheater Reutlingen eingesetzt.

Rainer Kurze, erster Vorsitzender des Naturtheaters Reutlingen, ist überwältigt: »Das Naturtheater ist überglücklich und sehr dankbar über die Förderzusage durch den Bund. Damit sind wir in Sachen Gesamtfinanzierung auf der Zielgeraden. Ein riesiges Dankeschön geht aber auch an die Stadt Reutlingen und an den Landkreis Reutlingen, die den Neubau ebenfalls finanziell unterstützen. Wir danken allen, die sich auf den unterschiedlichsten Ebenen für uns eingesetzt haben, vom Oberbürgermeister über den Landrat bis hin zu den Landtags- und Bundestagsabgeordneten. Diese Bundesförderung ist zugleich ein Ritterschlag für das Naturtheater, das Amateurtheater und die Breitenkultur im Allgemeinen.«

Landrat Dr. Ulrich Fiedler bekräftigt: »Dass das Naturtheater Reutlingen die Förderzusage des Bundes erhalten hat und der Fortbestand des Theaters gesichert ist, zeigt, wie wichtig seine Bedeutung für unseren Landkreis und unsere Gesellschaft ist. Auch der Kreistag wird im diesjährigen Haushalt wieder über die Förderhöhe für das Reutlinger Naturtheater abstimmen. Ich freue mich schon heute auf die Inbetriebnahme.« Dem schließt sich Oberbürgermeister Thomas Keck an.

»Ein Ritterschlag für das Naturtheater, das Amateurtheater und die Breitenkultur«

»Ich freue mich wirklich sehr, dass der Antrag des Naturtheaters beim Bundesprogramm ›Kulturinvest 2023‹ genehmigt wurde. Das wäre ohne ein hervorragendes Zusammenspiel von Naturtheater, Stadt, Landkreis und unseren Abgeordneten im Land- und Bundestag so nicht gelungen. Allen gilt mein großer Dank! Nun können die notwendigen Baumaßnahmen erfolgen, um die Erfolgsgeschichte unseres Theaters fortschreiben zu können. Die Stadt fördert den Neubau mit über 1,27 Millionen und bleibt damit ein verlässlicher Partner für das Naturtheater«, so Keck.

Das Geld stammt aus dem Projekt »KulturInvest 2023«. Das Bundesprogramm fördert Maßnahmen kultureller Einrichtungen von gesellschaftlicher Relevanz. Dazu zählen Modernisierungen, Restaurierungen, Um- und Neubauten sowie Ausstellungen. Die Vorhaben müssen dabei zum Ziel haben, Kultur für eine breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Insgesamt werden in dieser Förderrunde 76 Projekte in Summe von 300 Millionen Euro bezuschusst. (a)