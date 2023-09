Aktuell Kriminalität

Nach Dirndl-Fete in Sickenhausen: So gefährlich sind K.o.-Tropfen

Zwei Frauen wird auf der Dirndl- und Lederhosengaudi in Sickenhausen mutmaßlich K-o.-Tropfen verabreicht. Wie oft das im Landkreis Reutlingen vorkommt, was die Substanzen so gefährlich macht und wie man sich schützt.