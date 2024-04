Mann in Sickenhausen vergisst Topf auf dem Herd

Bitte aktivieren Sie Javascript

SICKENHAUSEN. Zum Brand in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße im Stadtteil Sickenhausen sind die Einsatzkräfte am Sonntagabend ausgerückt. Gegen 22.25 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten anrückte, waren die Flammen glücklicherweise schon von selbst wieder erloschen, sodass sich die Wehrleute auf die Nachkontrolle und Belüftung der Wohnung beschränken konnten.

Wie sich herausstellte, hatte der Wohnungsinhaber einen Topf mit Frittierfett auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen, infolge dieses in Brand geriet. Erst durch die Rauchentwicklung wurde er aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Durch den Brand wurden das Küchenmobiliar und die Dunstabzugshaube in Mitleidenschaft gezogen. Zudem wurde die Küche und die Wohnung so verrußt, dass sie derzeit nicht mehr bewohnbar ist. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 10.000 Euro belaufen. (pol)