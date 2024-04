Sie ist die letzte ihrer Art in ganz Reutlingen, und bald könnte es gar keine mehr geben: Die Miniaturgolfanlage in Sickenhausen ist in Gefahr. Zwölf Mitglieder hat der Verein nur noch, zu wenig, um den Platz dauerhaft zu erhalten.

Die Miniaturgolfanlage in Sickenhausen ist idyllisch gelegen und ein beliebter Ausflugsort. Foto: privat Die Miniaturgolfanlage in Sickenhausen ist idyllisch gelegen und ein beliebter Ausflugsort. Foto: privat

