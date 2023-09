Feierwütige Gäste und ausgelassene Schunkelstimmung bei der Dirndl- und Lederhosen-Gaudi in Sickenhausen. In dem mit annähernd 2.000 Gästen komplett ausverkauften Großzelt auf dem Festplatz tobte der Bär.

Die Band Grafenberger animierte das Partyvolk zum Sirtaki-Tanz Foto: Jürgen Spieß Die Band Grafenberger animierte das Partyvolk zum Sirtaki-Tanz Foto: Jürgen Spieß

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.