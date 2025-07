Nächtliches UFO über Ohmenhausen war ein Polizeihubschrauber

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Von ohrenbetäubendem Lärm, vibrierenden Fenstern und blinkenden Lichtern am Himmel ist die Rede, nachdem Menschen im Reutlinger Ortsteil Ohmenhausen gegen 3.30 Uhr am Mittwochmorgen aus dem Schlaf gerissen werden. Eine Leserin schreibt später an den GEA: »Das Flugobjekt bewegte sich in sehr geringer Höhe direkt über unser Haus, flog anschließend in Richtung Reutlinger Innenstadt und kehrte kurz darauf wieder zurück.« Sie kann sich das nicht erklären, spricht von einem runden Flugobjekt enormer Größe, wie sie es noch nie gesehen habe. Und weiter: »Sowohl die Geräuschkulisse als auch die Ausmaße sprengen den Rahmen dessen, was ich bisher kannte.« Für sie war es in diesen Augenblicken offenbar ein unbekanntes Flugobjekt, abgekürzt auch UFO genannt.

Zwar habe sie an Flugzeuge, Hubschrauber und auch Zeppeline gedacht, aber Form und Größe hätten in ihrer Wahrnehmung nicht zu »den bekannten Modellen gepasst«. Das Flugobjekt habe zudem abwechselnd weiße und rot blinkende Lichter gezeigt. Die Beschreibung ergänzt die GEA-Leserin durch die wahrgenommene Flugroute: »Es flog zunächst sehr langsam, führte dann eine Kurve aus und beschleunigte plötzlich stark in Richtung Reutlingen.« Eine weitere GEA-Leserin berichtet von ähnlichen Wahrnehmungen in der Nähe der Reutlinger Pomolgie auf Instagram.

Polizei sorgt für Aufklärung

»Die Beschreibungen passen ziemlich genau zu dem Einsatz unseres Polizeihubschraubers zu dieser Uhrzeit über dem Gebiet Reutlingen-Ohmenhausen und Umgebung«, weiß Tina Rempfer, Sprecherin des Polizeipräsidiums Reutlingen. »Tatsächlich war das Team im Hubschrauber auf der Suche nach einer vermisst gemeldeten Person im Bereich Ohmenhausen und dem nahen Industriegebiet«, so Rempfer weiter. Die beschriebenen Flugbewegungen deckten sich ebenfalls mit denen des Sucheinsatzes. Der Hubschrauber »Bussard« sei tatäschlich sehr niedrig geflogen und über dem Bereich gekreist: »Das ist auch normal, wenn in der Dunkelheit nach einer vermissten Person gesucht wird«, ergänzt Rempfer. Zwar sei der vermisste Mensch nicht gefunden worden, dafür habe sich später herausgestellt, dass die Person alleine zurück nach Hause gefunden habe. Weitere Einzelheiten wollte die Polizei nicht bekanntgeben.

Der Vorfall zeigt, dass der Sucheinsatz eines Polizeihubschraubers doch ungeahnten Wirbel auslösen kann, sowohl in der Luft als auch am Boden. (GEA)