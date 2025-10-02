Nächtliche Vollsperrung des Reutlinger und Pfullinger Tunnels

Die Wartung von Scheibengipfel- und Ursulabergtunnel ist eine Frage der Verkehrssicherheit.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/PFULLINGEN. Im Ursulabergtunnel Pfullingen und im Scheibengipfeltunnel Reutlingen müssen an den Sicherheitseinrichtungen routinemäßige Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchgeführt werden. Hierfür ist jeweils eine Vollsperrung der Ortsumfahrungen notwendig. Um die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, werden diese Arbeiten weitestgehend in der Nacht durchgeführt.

Die Sperrung des Ursulabergtunnels, B 312 Ortsumfahrung Pfullingen, erfolgt am Samstag, 11. Oktober 2025 in der Zeit von 12 bis 20 Uhr und nochmals von Montag, 13. Oktober bis voraussichtlich Donnerstag, 16. Oktober bzw. optional Freitag, 17. Oktober, täglich zwischen 20 Uhr und 6 Uhr. Die Umleitung erfolgt über die Ortsdurchfahrt Pfullingen. Der Verkehr aus Richtung Reutlingen/ Eningen wird über die Marktstraße am Südbahnhof ausgeleitet und von Lichtenstein über den Anschluss der K 6729 (Ortsdurchfahrt Pfullingen) geführt.

Die Sperrung des Scheibengipfeltunnels, B 312 Ortsumfahrung Reutlingen, erfolgt von Dienstag, 14. Oktober bis Freitag, 17. Oktober, sowie von Montag, 20. Oktober bis voraussichtlich Mittwoch, 22. Oktober bzw. optional Donnerstag 23. Oktober 2025 täglich zwischen 21 Uhr und 5 Uhr. Die Umleitung erfolgt in beiden Fahrtrichtungen durch die Ortsdurchfahrt Reutlingen über die örtliche Wegweisung. Für den Zeitraum der Sperrung wird das LKW-Durchfahrtsverbot in der Ortsdurchfahrt Reutlingen aufgehoben.

Alle Umleitungen werden über die vorhandenen Wegweisungen automatisch angezeigt.

Ortskundigen wird empfohlen, den Teilabschnitt weiträumig zu umfahren.

Durch den verkehrsbedingten Schmutzeintrag in Straßentunneln wird die Wahrnehmbarkeit der Tunneleinrichtungen vermindert. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sind deshalb Tunnelreinigungen notwendig. Alle betriebstechnischen Einrichtungen werden zeitgleich gewartet und defekte Teile dabei sofort ausgetauscht.

Informationen zu Straßensperrungen und Umleitungen können im Baustellen-Ereignismanagementsystem (BEMaS) des Landes Baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.de abgerufen werden. (pm)