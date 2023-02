Musketiere sammeln heute in Reutlingen für Erdbebenopfer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gestern gab es grünes Licht von Oberbürgermeister Thomas Keck, heute um 10 Uhr startet die erste große gemeinsame Sammelaktion des Hilfsvereins »Drei Musketiere«, der Stadt und der Feuerwehr: Von 10 bis 16 Uhr nehmen sie heute und dann noch mal am Samstag, 18. Februar, Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien im Areal der Alten Paketpost an.

Gesammelt wird ausschließlich nach der vorgegebenen Liste der türkischen Katastrophenschutzbehörde AFAD. Denn alles andere, weiß Musketier-Vorsitzender Markus Brandstetter, wird vom türkischen Zoll nicht abgefertigt und kann deshalb in der Alten Paketpost auch nicht entgegengenommen werden.

Gesammelt werden folgende Hilfsgüter: Löslicher Kaffee, Schwarztee (keine Beutel), Reis, Konserven (Achtung: Kein Schweinefleisch), Babynahrung (ebenfalls kein Schweinefleisch), Kabeltrommeln, Thermosflaschen (nur Neuware), Taschenlampen inklusive Batterien, Powerbanks (bitte aufgeladen) und Schlafsäcke.

Nach der zweiten Sammelaktion am 18. Februar werden die Spenden per Lkw nach Adana gefahren. Die »Musketiere« selbst fliegen am 20. Februar mit einem sechsköpfigen Team nach Adana. (GEA)