»Musketier«-Gründer zeigt in Reutlingen Impressionen von Krieg und Krisen

REUTLINGEN. »ReAct« heißt die Ausstellung von Markus Brandstetter, Gründer des Reutlinger Hilfsvereins »Drei Musketiere«, und des Reportagefotografen Mattia Bidoli, die am Dienstag, 27. Juni, um 19.30 Uhr in der Volkshochschule eröffnet wird. Gezeigt werden Bilder von den Menschen und deren Lebensbedingungen in der Ukraine sowie aus der Erdbebenregion Türkei und Syrien.

Mattia Bidoli aus Italien ist seit vielen Jahren Reportagefotograf bei humanitären Projekten in Kriegs- und Katastrophengebieten. Seit zwanzig Jahren arbeitet er mit internationalen Nicht-Regierungs-Organisationen (NGO) wie der UN, White Helmets oder MSF, den Ärzten ohne Grenzen, zusammen. Über 40 Missionen in zahlreichen Ländern und auf mehreren Kontinenten hat er seither begleitet. Im Oktober 2020 gründete er in einem Flüchtlingscamp in Griechenland eine Fotoschule.

Mit diesem Projekt gewann er mehrere internationale Preise, die Fotos wurden in vielen Ausstellungen – unter anderem in New York – gezeigt. Mattia Bidoli kann aber nicht nur fotografieren, sondern auch zaubern. 2015 gewann er die Street-Magic-Weltmeisterschaften und zaubert seither Menschen in Krisengebieten ein Lächeln ins Gesicht.

Markus Brandstetter gründete nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre und einer erfolgreichen Management-Karriere 2016 die Reutlinger Hilfsorganisation »Drei Musketiere«. Seine Leidenschaft gehört seit vielen Jahren dem Fotografieren. Wann immer es ihm möglich ist, dokumentiert Brandstetter die Arbeit der »Drei Musketiere« bei ihren vielen internationalen Hilfseinsätzen. Er realisierte bereits mehrere nationale und internationale Ausstellungen, unter anderem in der »Academy of Fine Arts« in Neu-Delhi. 2020 gewann er den zweiten Platz beim »Photographer of the Year – POTY 2020«- Wettbewerb.

Markus Brandstetter und Mattia Bidoli trafen sich 2019 in einem Geflüchteten-Camp in Griechenland und sind seither gemeinsam bei Einsätzen in Syrien, der Türkei und der Ukraine unterwegs. Bei der Ausstellungseröffnung wird der befreundete Fotograf Matthias Conrad die beiden zu den Bildern und ihren Hintergründen interviewen. Den musikalischen Part übernimmt ein Gitarrist aus der Ukraine. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Zu sehen ist sie vom 27. Juni bis 12. September im Haus der Volkshochschule, Spendhausstraße 6, erstes Obergeschoss. Öffnungszeiten sind montags bis freitags 8 bis 21 Uhr, samstags 8 bis 13 Uhr. (pm)