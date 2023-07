Mobiles Planetarium vor der Reutlinger Stadthalle

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Roadshow »Universe on Tour« bereist von Mai bis September 15 Groß- und Kleinstädte, um Bürger für Forschung im Weltraum zu begeistern. Vom 12. bis 16. Juli macht das mobile Planetarium auf dem Vorplatz der Reutlinger Stadthalle Halt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie Forschungsinstitute aus der Region Reutlingen und Umgebung greifen darin aktuelle Themen im Bereich Astronomie und Astrophysik auf. Wer mitforschen will, kann beim Projekt Nachtlicht-Bühne die Lichtverschmutzung in der Umgebung dokumentieren.

Im Planetariumszelt reisen die Besuchenden während einer 360-Grad-Show in die Tiefen des Weltalls. In einem Begleitzelt können die Gäste zudem eine Ausstellung zum Thema »Licht« besuchen und herausfinden, was es über das Universum verrät und welche Rolle die Gravitationswellen spielen. Das Institut für Astronomie und Astrophysik der Eberhard Karls Universität Tübingen, das Deutsche SOFIA Institut am Institut für Raumfahrtsystem an der Universität Stuttgart, das Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik und das Leibniz-Institut für Sonnenphysik (KIS) stellen darüber hinaus im Begleitzelt sowie in Abendvorträgen aktuelle Forschungsprojekte vor.

Öffnungszeiten Öffnungszeiten des mobilen Planetariums in Reutlingen:

12. bis 14. Juli: 9 bis 22 Uhr, 15. Juli: 10 bis 22 Uhr, 16. Juli: 10 bis 18 Uhr.

Der Eintritt zu Roadshow und Ausstellung ist frei, aus Platzgründen wird um Anmeldung gebeten. Insbesondere an den Vormittagen sind Schulklassen ab der Jahrgangsstufe 5 herzlich eingeladen,

das Planetarium zu besuchen.

Vorträge (Beginn jeweils 20Uhr):

Mittwoch, 12. Juli: »Die aktive Sonne: Von Sonnenflecken zu Polarlichtern« von Dr. Rolf Schlichenmaier, Leibniz-Institut für Sonnenphysik (KIS)

Donnerstag, 13. Juli: Vortrag zum Thema »Lichtverschmutzung« von Prof. Dr. Manuel Spitschan, MPI für biologische Kybernetik

Freitag, 14. Juli: »Von der Sternschnuppe zur planetaren Verteidigung« von Dr. Christoph Schäfer, Institut für Astronomie und Astrophysik der Universität Tübingen

Samstag, 15. Juli: »Astronomie über den Wolken: Highlights der fliegenden Sternwarte SOFIA« von

Dr. Bernhard Schulz, Deutsches SOFIA Institut am Institut für Raumfahrtsysteme Universität Stuttgart

Samstag, 15. Juli: »Night Walk« mit dem Bürgerforschungsprojekt Nachtlicht-Bühne zur digitalen Erfassung der Lichtverschmutzung



Interessierte können zudem am Citizen-Science-Projekt Nachtlicht-Bühne mitwirken, indem sie die Lichtverschmutzung in ihrer Umgebung dokumentieren und die gesammelten Daten für die Forschung bereitstellen. Am 15. Juli 2023 um 20 Uhr startet der geführte Spaziergang am Planetariumszelt. Hier ist keine Anmeldung nötig. Die Projektverantwortlichen stehen für Interviews bereit.

»Was macht unsere Erde zu einem bewohnbaren Planeten und wie können wir ihn schützen?«

Die unfassbare Weite des Universums und die Frage nach dem Ursprung der Erde und des Menschen haben über die Jahrtausende hinweg unsere Kultur, unser Selbstbild und die Wissenschaft beschäftigt. Trotz des Erkenntnisfortschritts der letzten Jahrzehnte bleibt unser Kosmos aber in weiten Teilen eine faszinierende Unbekannte. Was sind Schwarze Löcher? Sind wir allein im Universum? Was macht unsere Erde zu einem bewohnbaren Planeten und wie können wir ihn schützen? Diesen und anderen Fragen widmet sich das Wissenschaftsjahr »2023 – Unser Universum«. (GEA)

