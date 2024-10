Mieter für Gastrohütte an der Reutlinger Echazterrasse gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An der Echazterrasse am ehemaligen ZOB wird ab November ein Mieter für die mittlere der drei Gastronomiehütten gesucht. Unternehmer oder Gastronomiebetriebe können die Hütte als Verkaufsfläche nutzen. Die Anmietung ist kostenlos, nur Nebenkosten muss der Mieter selbst aufbringen. Ob nur für einen Tag, für mehrere Wochen oder für einen Zeitraum von einigen Monaten: Die Gastrohütte mit den Maßen dreieinhalb mal vier Meter steht für verschiedene Nutzungen zur Verfügung. Auch eine Vermietung von einem Jahr ist möglich.

Die Gastrohütte eignet sich für Veranstaltungen oder gastronomische Angebote. Im Sommer profitiert der Standort von Veranstaltungen auf der mobilen Event-Bühne der Echazterrasse. Zur Ausstattung der Hütte gehören ein Spülbecken, flexible Regale sowie Strom- und Wasseranschlüsse, einschließlich einer Starkstrom-Steckdose. Für den Außenbereich stehen Bistrotisch-Garnituren, ein Sonnenschirm und ein Pavillon zur Verfügung. Die Mieter können die Gastrohütte und den dazugehörigen Außenbereich mit eigenen Werbemitteln und Dekorationen kreativ gestalten – zum Beispiel mit Bannern, Beachflags oder Solarlichterketten. Bei Bedarf kann eine Ausschankgenehmigung beim Amt für öffentliche Ordnung beantragt werden.

Interessierte sind eingeladen, sich bis spätestens Freitag, 18. Oktober, über das Anmeldeformular zu bewerben. In der Bewerbung sollte kurz das Konzept für die Nutzung skizziert werden. Die Gastrohütten an der Echazterrasse werden gefördert vom Bundesprogramm »Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren« (ZIZ). Fragen zur Anmietung beantwortet das Organisationsteam vom ZIZ-Förderprogramm per E-Mail oder telefonisch. (eg)

www.reutlingen.de/echazterrasse

infoziz@reutlingen.de

07121 93935334