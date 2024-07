»Die Echazterrasse kann man nur lieben«: Reutlingen hat jetzt eine neue Eventbühne

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Seit dem 30. Juni ist die Achalmstadt um eine Attraktion reicher, denn seitdem bietet die Stadt auf der neuen mobilen Eventbühne der Echazterrasse am ehemaligen ZOB immer mittwochs oder sonntags Kulturveranstaltungen an. Insgesamt sind es 36 Events bis zum 30. Oktober. Im Mittelpunkt stehen Bands, Theatergruppen, Kabarettisten, Poetry-Slammer oder wie am Sonntagabend Beiträge von Schülern und Schülerinnen, diesmal der Eichendorff-Realschule.

Die neue Veranstaltungsreihe hat die Stadt Reutlingen gemeinsam mit Dave Ramm auf die Beine gestellt, der bei den Events auch als Moderator auftritt. Oberbürgermeister Thomas Keck bekräftigte am Sonntag bei der offiziellen Übergabe das Ziel, die Innenstadt als attraktiven, lebendigen und vielfältigen Ort zu erhalten und den ehemaligen ZOB zu einer modernen und flexiblen Veranstaltungsfläche auszubauen: »Dank der Mittel aus dem Bundesförderprogramm ‚Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren‘ konnten wir Maßnahmen wie diese Eventbühne umsetzen«, so der Oberbürgermeister in seiner Ansprache.

Im Anschluss unterhielten mehr als 20 Schüler und Schülerinnen der Eichendorff-Realschule Reutlingen das zahlreich erschienene Publikum bei schwül-warmem Wetter mit Tanz, Gesang, Gedichtetem, einer Body-Perkussion-Performance und einer Auktion, bei der als Geschenk verpackte Überraschungen erfolgreich versteigert wurden. Der Erlös kam den Eichendorf-Schülern der Klasse 5a zugute, die damit die Kosten für ihren Schullandheimaufenthalt in Sigmaringen bezuschussen wollen. Nach den tänzerischen und gesanglichen Einlagen der Schüler ging es noch bis 22 Uhr und ohne Gewitter weiter mit einem improvisierten Show-Karaoke und verschiedenen Comedy- und Livemusik-Beiträgen.

Mit dem Aufruf »diese Bühne braucht euch!«, appellierte Moderator Dave Ramm wiederholt an die Besucher, auch nächstes Mal wieder so zahlreich zu erscheinen und OB Keck unterstrich den Appell mit den Worten: »Diese Echazterrasse kann man nur lieben«. (GEA)