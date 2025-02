Mehr Touristen besuchen den Kreis Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Nach aktuellen Berechnungen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg verzeichnet der Tourismus im Land einen Aufwärtstrend und hat zum zweiten Mal in Folge einen Höchststand an Übernachtungen und Ankünften von Besuchern verzeichnet. Knapp 60 Millionen Mal übernachteten Gäste in Hotels, Pensionen, in Ferienheimen oder auf Campingplätzen. Das bedeutet einen Zuwachs von 2,3 Prozent. Auch der Landkreis Reutlingen konnte davon profitieren.

Bei den Übernachtungen verzeichnen die Statistiker ein Plus von 5,3 Prozent. Damit landet der Kreis Reutlingen unter allen Städten und Landkreisen in Baden-Württemberg auf dem sechsten Platz, hinter Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe und Stuttgart. Auch die Region Schwäbische Alb als klassisches Reiseziel verzeichnet ein Plus von 0,5 Prozent. Hier übernachteten laut der Auswertung mehr als 4,8 Millionen Gäste.

Mehr Touristen aus der Schweiz, Frankreich und den USA

Beim Blick auf die Ankünfte von Touristen schneidet der Landkreis Reutlingen mit einem Plus von 7,2 Prozent noch besser als bei den Übernachtungszahlen ab. Etwas durchwachsen ist die Bilanz für den Landkreis Tübingen. Hier gingen die Übernachtungszahlen mit knapp 450.000 um 1,1 Prozent zurück. Die Zahl der Ankünfte stieg dagegen um 1,2 Prozent. Letzteres kann ein Hinweis darauf sein, dass die Zahl der Kurztrips hier gestiegen ist. Bei den Übernachtungen kann es sich eher um längere Aufenthalte oder Urlaube handeln. Deutlich weniger Gäste kamen in den Landkreis Sigmaringen. Sowohl Ankünfte als auch Übernachtungzahlen sanken um mehr als 4,5 Prozent.

Die allermeisten Gäste, Besucher und Urlauber kamen aus Deutschland und besuchten die verschiedenen Regionen im Land, sie machten fast 79,5 Prozent aller Übernachtungen aus. Etwa 20,5 Prozent der Touristen kamen aus dem Ausland, davon mit 2,8 Millionen die meisten aus der Schweiz. Die Reiseregionen in Baden-Württemberg waren auch sehr beliebt bei Gästen aus den Niederlanden, Frankreich und den USA. Es folgen Österreicher, Belgier, Briten und Italiener. Die Zahl der Übernachtungen von ausländischen Touristen stieg um 3,9 Prozent, die aus dem Inland um 1,9 Prozent. Insgesamt konnte Reutlingen und die Region von diesem Aufwärtstrend profitieren. (GEA)