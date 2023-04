Mehr Starter beim Reutlinger Altstadtlauf erwartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ab sofort können sich die vielen Läuferinnen und Läufer aus Reutlingen, aus der Region, aber auch von weiter weg, wieder für den alljährlichen Reutlinger Solcom-Altstadtlauf anmelden, der am 1. Juli bereits zum 29. Mal stattfindet. Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr nach zweijähriger Zwangspause eine überaus erfreuliche Nachfrage erfuhr, hofft der Veranstalter, die Interessengemeinschaft Laufen (IGL) Reutlingen, dass die Teilnehmerzahl der diesjährige Ausgabe noch etwas gesteigert werden kann. Startplätze wird es in diesem Jahr genügend geben. »Nachdem uns im Jahr 2022 die vielen Schüler- und Schülerinnen die Startplätze förmlich aus den Händen gerissen haben und diese dadurch für den Hauptlauf nur noch begrenzt zur Verfügung standen, haben wir in diesem Jahr gleich von vorneherein 200 zusätzliche Startnummern bestellt«, so der Marketingchef und Vorstandsmitglied Winfried Hörmann.

Start und Ziel am Marktplatz

Wie üblich startet die Veranstaltung mit dem Lauf der Kleinsten um 17.45 Uhr. Anschließend folgen drei Schülerläufe über 1,5 und 2,5 Kilometer und der Hauptlauf über fünf Kilometer (zwei Runden) und zehn Kilometer (vier Runden) durch die Reutlinger Altstadt. Start des Hauptlaufes ist um 19 Uhr. Start und Ziel für alle Läufe ist der Reutlinger Marktplatz. Dort findet auch das Rahmenprogramm statt mit Verpflegungsständen, einer Bühne für Vorführungen, für die Siegerehrungen sowie auch Stände von Sponsoren der Veranstaltung. »Ohne diese, die den Verein wieder tatkräftig unterstützen, könnte die Veranstaltung nicht durchgeführt werden und würde der Lauf die finanziellen Mittel des Vereins sprengen«, teilt der Verein mit. Partner der Veranstaltung ist die Abteilung inklusiv des TSG Reutlingen, die begleitend die Teilnahme von Sportlern mit einer Beeinträchtigung organisiert und die in den Läufen über 1,5 und 2,5 Kilometer integriert sind. Die Abteilung wird wieder eine Tanzgruppe für das Rahmenprogramm auf dem Marktplatz beisteuern.

Trotz gestiegener Kosten für die Zeitnahme, für die Genehmigungen und für die Absperrungen, sind die Startgebühren bei Anmeldung bis zum 13. Juni unverändert.

Straßen gesperrt

Als kleine zusätzliche Belohnung bekommt man dafür seinen Vornamen auf die Startnummer aufgedruckt. Bei späterer Anmeldung erhöhen sich die Startgebühren in kleinen Schritten. Voranmeldungen sind bis einschließlich 27. Juni möglich. Eine frühzeitige Anmeldung empfiehlt sich, sie erhöht die Planungssicherheit und sorgt für weniger Stress bei der Abholung der Startunterlagen im Reutlinger Rathaus. Zwar können die Startnummern theoretisch bis eine Stunde vor den jeweiligen Starts abgeholt werden. »Wesentlicher entspannter für die Teilnehmer als auch für unsere Leute ist es jedoch, wenn man etwas früher kommt, um seine Startnummer in Empfang zu nehmen«, so der IGL-Verantwortliche für die Anmeldungen Peter Klein. Was noch etwas Sorgen bereitet, ist die Helfersituation. Für die Durchführung der Veranstaltung werden gut 100 tatkräftige Unterstützer benötigt, und wie bei vielen Vereinen wird es Jahr für Jahr schwieriger, genügend Freiwillige dafür zu finden. Auch Unterstützer von außerhalb des Vereins sind willkommen. Als Belohnung warten neben einer Verpflegung während des Laufs auch die Einladung zum Helferfest des Vereins.

Wenn alles so kommt wie geplant, ist der Streckenverlauf unverändert gegenüber dem letzten Jahr. Wie die Erfahrungen aus der Vergangenheit jedoch zeigen, können aufgrund von Baumaßnahmen kurzfristige Änderungen notwendig sein. Der Lauf wird wieder einen großen Teil der Altstadt betreffen, die Anwohner und Ladenbesitzer werden per Handzettel in der Woche davor nochmals gesondert darüber informiert. Es geht durch das gesamte westliche Altstadtgebiet und wird nach Osten begrenzt durch die Metzgerstraße.

An diesem Tag wird ein Großteil der Altstadt von 16.30 Uhr bis circa 20.15 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Die IGL Reutlingen bittet die Anwohner, die Besucher, die Ladenbesitzer und Eigentümer um ihr Verständnis, dass es am Samstag, 1. Juli, ab circa 16.30 Uhr zu Behinderungen für die Zufahrten in die Innenstadt und für die Zugänge zu den Häusern kommen kann.

Während dieser circa drei Stunden wird es nicht möglich sein, durch die Straßen im Gebiet zwischen Metzgerstraße, Eberhardstraße/Karlstraße, ZOB und Lederstraße bis zum Albtorplatz ein- und auszufahren. (v)