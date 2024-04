Maler-Betriebe aus dem Kreis Reutlingen spüren Zurückhaltung bei Kunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. In der Kreishandwerkerschaft fand die Mitgliederversammlung der Maler- und Lackierer-Innung Reutlingen statt. Auch die Betriebe dieses Handwerks spüren die Zurückhaltung vieler Kunden, so Innungsobermeister Roman Geiselhart (Pfullingen). Trotzdem seien die Maler und Lackierer aufgrund der Vielseitigkeit ihres Handwerks deutlich weniger hiervon betroffen als andere Bauhandwerke. Auch sind sie weniger im Neubau tätig, sondern haben ihren Schwerpunkt in der Gebäude- und Wohnungsrenovierung und Sanierung.

Einer der Schwerpunkte der Maler- und Lackierbetriebe ist die energetische Sanierung von Gebäuden. Deshalb hat Matthias Korb, Energieberater der Klimaschutz-Agentur im Landkreis Reutlingen, die Betriebe in der Versammlung über die Grundzüge des neuen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) informiert. Die Betriebe beklagten dabei, dass die Dämmung bei dieser neuen Förderung im Hintergrund steht.

Der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Reutlingen, Ewald Heinzelmann, machte deshalb auch darauf aufmerksam, dass es neben der reinen Zuschussförderung auch die Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden gibt. Diese steuerliche Förderung sei vergleichsweise einfach zu organisieren.

Stand auf der Handwerks-Messe

Bei den turnusmäßigen Neuwahlen des Innungsvorstandes wurde Roman Geiselhart (Pfullingen) mehrheitlich als Obermeister der Innung wiedergewählt. Zu seinem Stellvertreter wurde einstimmig Markus Köbel (Reutlingen) gewählt. Dem Innungsvorstand gehören ferner an: Manuela Rilling (Albert Bopp Malerwerkstätte, Reutlingen), Andreas Schmidt (Firma Herr GmbH, Metzingen) und Michael Strohm (Metzingen). Kassenprüfer der Innung bleiben Jürgen Faber (Reutlingen) und Ulrich Keppler (Pfullingen).

Die Maler- und Lackierer-Innung Reutlingen besteht seit 100 Jahren. Diesen Anlass wollen die Maler und Lackierer in einer kleinen Veranstaltung gemeinsam feiern. Die Betriebe treffen sich dazu bei der diesjährigen Messe »Handwerk – Energie – Zukunft« am Samstag und Sonntag, 27. und 28. April, auf dem Festgelände Bösmannsäcker in Reutlingen. Die Innung wird dort auch einen kleinen Stand aufstellen, bei dem sie auf dieses Jubiläum aufmerksam macht. (eg)