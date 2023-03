Livemusik und Party: Was bei der Reutlinger Musiknacht geboten wird

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Livemusik und Party nach bewährtem Konzept: Zum vierten Mal veranstaltet die Reutlinger Gastro-Initiative (RGI) am Samstag in der Reutlinger Innenstadt eine Musiknacht. 19 Bands verschiedenster Stilrichtungen und DJs performen in 17 Lokalen – und alles bei freiem Eintritt.

Rund 14 Jahre ist es her, dass sich hiesige Gaststätten- und Kneipenwirte zur Reutlinger Gastro-Initiative (RGI) zusammengeschlossen haben, um wenig später einen Verein mit dem Zweck zu gründen, für einen Abend mehrere Kneipen mit Livemusik zu bespielen. Die Livenächte entwickelten sich zu einer Erfolgsgeschichte, sodass das Konzept im letzten Jahr noch weiterentwickelt wurde. Seitdem firmieren die »Livenächte« und die »Nachtschwärmer«-Veranstaltungen als »Musiknacht« und sollen zukünftig dreimal im Jahr durchgeführt werden. Zudem wird seit 2022 nicht nur verschiedenen Bands, sondern auch diversen DJs für kleinere Locations eine Bühne geboten. So beteiligen sich dieses Mal zehn Musikgruppen oder Solointerpreten, sowie neun verschiedene DJs an der Musiknacht und sorgen für ausgelassene Partystimmung.

Während im Alexandre (Fünfkommanull), Joly (P-Town Product), Café Rebental (Two Souls), Zum Alten Rappen (Sabine), suCasa (Enrico Schulz), Vis à Vis (Freep), Mezcalitos Cocktail Bar (Roberto Santamaria), Sale e Pane (Giovanni Taverna), maxx-Café (Manfred Rohrer Band) und Kaiserhalle (The Bloody Chickenheads) teilweise ab 19 Uhr Musikgruppen spielen, legen im Billy Bobs, Basement, Alte Bank, Nuax Café, 9005, ShooterStars und im P+K/Stollz, in dem auch die offizielle After-Show-Party der Musiknacht steigt, verschiedene DJs Platten auf. Die auftretenden Bands und DJs erhalten von den Kneipen, in denen sie spielen eine Festgage und die Kneipenwirte profitieren von den wechselnden Gästen, die von einem Club zur nächsten Kneipe flanieren. Die meisten Locations starten um 20.30 Uhr, im 9005 (18 Uhr) und im Alten Rappen (19 Uhr) kann man sich schon früher auf die lange Nacht einstimmen.

Sicher ist, dass Livemusik-Fans ebenso auf ihre Kosten kommen wie Tanzwütige. Denn ob Britpop-Klassiker, Coverrock, Hip-Hop, House, Italo- und Acoustic-Pop, Oldies oder Schlager: Die Reutlinger Musiknacht lebt von den unterschiedlichsten Musikrichtungen, vom Flanieren von einer Kneipe zur nächsten und natürlich von der fast schon legendären Feierstimmung. (GEA)