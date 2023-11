Lions-Adventskalender 2023 ganz schnell ausverkauft

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Lions-Adventskalender 2023 hat einen neuen Rekord aufgestellt. Beim exklusiven Verkauf im GEA-Hof sind die 1.250 frei verfügbaren Exemplare am Dienstagmorgen innerhalb von gerade mal 25 Minuten vergriffen gewesen – schneller als jemals zuvor. Bereits lange vor dem Beginn der Aktion hat die Schlange der wartenden Interessenten bis weit in die Beutterstraße hinein gereicht.

Ein Gewinn für alle, die ein Exemplar der 19. Auflage des Charity-Kalenders ergattern konnten. Große Freude auch beim Verkaufsteam mit Birgitt Dürr und Diana Zach aus dem GEA-Servicecenter sowie den Lions-Damen Susanne Hammann, Katharina Wandel-Kretzschmar und Renate Ammer.

Jeder Kalender weist eine Nummer auf, die mit etwas Glück einem von nunmehr 257 Gewinnen zugeordnet ist – das sind mehr als im vergangenen Jahr. Die Gönner und Sponsoren der Aktion sind wieder sehr großzügig gewesen. Mit dem Kauf des Lions-Adventskalenders tut man sich also selbst etwas Gutes – für einen guten Zweck. Der Erlös der Aktion in Höhe von 20.000 Euro fließt in vier ausgewählte gemeinnützige Projekte. Die Gewinnzahlen – sie sind abzugleichen mit der auf der Rückseite abgedruckten Kalendernummer – mit den dazu gehörigen Preisen werden auf der Webseite des Lions-Club veröffentlicht. Hinter den Türchen des Benefizkalenders finden sich die Namen der Sponsoren. (zen)

https://reutlingen.lions.de/adventskalender