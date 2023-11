Leuchtende Aquarelle, Scherenschnitte und ein Steinfischpilz in Betzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BETZINGEN. Die Besucher empfingen in der Betzinger Zehntscheuer gleich am Anfang die farbenprächtigen großformatigen Gemälde von Evelyn Hay. Der »Neuzugang« aus Eningen malt einen majestätischen Tiger genauso mit Leidenschaft wie eine Naschkatze oder Landschaften. Auf den bemalten Steinen zeigen sich die ersten Weihnachtsmänner.

Claudia Scheidemann ist ebenfalls neu dabei. Sie verwendet gerne Acryl und Aquarellfarben in leuchtenden Tönen und sorgt für besondere Blickwinkel. Etwa, indem sie von Birken nur Ausschnitte der Stämme zeigt und sie farbig hinterlegt. Rosemarie Rothammer malt am liebsten vor der Natur ihre Landschaften, geheimnisvolle alte Häuser oder Gärten. »Gerne bin ich dabei in einer Gruppe unterwegs«, sagt sie und schätzt den gegenseitigen Austausch. »Lange habe ich bei Ingrid Wolf gemalt und viele Malreisen unternommen.« Immer wieder komme auch das Zeichnen mit Tusche und Rohrfeder durch, das sie bei Georg Böhler gelernt habe.

Nebenan glaubt man, durch eine Ausstellung von modernen Kirchenfenstern zu gehen. Doch es sind auf Papier aufgeklebte Scherenschnitte mit farbig ausgefüllten Zwischenräumen, die diesen Effekt hervorrufen. Anregungen bekommt Hilde Mayer von Werken weltberühmter Künstler. Kandinsky, Klee, Malewitsch, Dali finden sich in Anklängen wieder. Seit neustem widmet sich die Betzinger Künstlerin auch Specksteinskulpturen.

»Ich mag Skurriles«, bekennt Eva-Maria Fink. Sie kreierte schon einmal einen »Steinfischpilz«, bei dem eine Forelle durch einen Pilz schaut. In der Fußballserie, gestaltet als Monotypien, geht es zur Sache. Zwei Männer rangeln hart um den Ball – und gehen auch gemeinsam ins Krankenhaus. Neben ihren Zeichnungen hat die Künstlerin auch Holzskulpturen mitgebracht.

Von vielen Ausstellungen bekannt ist Marlene Neumann, die auch in der Reutlinger Radierwerkstatt aktiv ist. Sie hat Holzschnitte in schwarz-rot und ihre zarten Radierungen mitgebracht. Die Albsilhouetten sind zu sehen, Wanderschuhe, Schafe am Weg, fliegende Löwenzahnschirmchen. »Ich mag nun einmal sehr gerne Gegenständliches«, sagt sie.

Doris Bornhäuser hat ihren Afrika-Stand aufgebaut. Projekte in Afrika haben Schalen, Decken oder Taschen hergestellt. Der Erlös geht an ein Zentrum für Kinder und Jugendliche mit geistigen Behinderungen in Addis Abeba. Neben seinen Porträtzeichnungen hat Reiner Wolk auch bunte Miniatur-Windrädchen dabei. »Bitte pusten!« fordert ein Schildchen die vielen Besucher auf. (GEA)