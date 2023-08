Lesungen auf dem Dach der Reutlinger Stadtbibliothek

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Jedes Jahr im September lädt die Reportageschule Reutlingen renommierte deutsche Autorinnen und Autoren aus den Bereichen Roman und Sachbuch zur »Masterclass« ein. In diesem Jahr bietet die Reportageschule gemeinsam mit der Stadtbibliothek Reutlingen und Osiander auch dem öffentlichen Publikum die Gelegenheit, vier Autorinnen und Autoren im Anschluss an die Fortbildungstage im Rahmen einer Lesung kennenzulernen.

Vom 18. bis 21. September ist täglich um 19.30 Uhr auf der Dachterrasse der Stadtbibliothek eine Lesung mit den Expertinnen und Experten der diesjährigen Masterclass.

Umfangreiches Programm

Zu Gast ist am Montag, 18. September, Eva Wolfangel. Das Thema lautet »Ein falscher Klick. Hackern auf der Spur: Warum der Cyberkrieg uns alle betrifft«.

Am Dienstag, 19. September, heißt es mit Alena Schröder »Bei euch ist es immer so unheimlich still«.

Am Mittwoch, 20. September, stellt sich Alexander Osang mit »Fast hell« vor und am Donnerstag, 21. September, ist Franziska Grillmeier mit »Die Insel: Ein Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas« zu Gast auf der Dachterrasse der Bibliothek. Die Moderation liegt an allen vier Abenden bei Ariel Hauptmeier.

Kombiticket für alle

Der Eintritt beträgt jeweils zehn Euro (ermäßigt fünf Euro). Karten gibt es im Online-Vorverkauf. Wer die gesamte Lesereihe besuchen möchte, kann sich das Kombi-Ticket holen (25 Euro/ermäßigt 20 Euro), das ebenfalls im Vorverkauf erhältlich ist. (eg)

www.stadtbibliothek-reutlingen.de