Landkreis Reutlingen bildet Jugendguides aus

KREIS REUTLINGEN. Der Landkreis Reutlingen bildet auch dieses Jahr in Kooperation mit dem Landkreis Tübingen sowie Kultur-Gut e. V. wieder Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 23 Jahren zu Jugendguides aus. Jugendguides engagieren sich für das Erinnern an NS-Verbrechen vor Ort und können – nach erfolgreicher Qualifizierung – Gruppen in Gedenkstätten und bei Stadtrundgängen leiten. Die Bewerbungsfrist endet am 23. April 2023.

Der Landkreis Reutlingen bietet zwei offene Online-Fragerunden für alle Interessierten an. Am Donnerstag, 23. März, sowie Donnerstag, 13. April, jeweils von 18.30 bis 19.30 Uhr, beantwortet die Regionalmanagerin Kultur, Antje Kochendörfer, die Fragen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Den Auftakt der Qualifizierung markiert eine dreitägige Exkursion zu Gedenkstätten in der Region und in das ehemalige Konzentrationslager Natzweiler-Struthof im Elsass: Vom 20. bis zum 22. Mai lernen sich dabei die Jugendlichen und Verantwortlichen untereinander kennen und nähern sich dem erinnerungskulturellen Diskurs an.

Schulung bei Workshops

Bei weiteren Workshops und Stadtrundgängen erlangen die künftigen Jugendguides Kenntnisse über den geschichtlichen Hintergrund sowie methodische Fähigkeiten, die ihnen dabei helfen, selbstsicher, kompetent und authentisch Wissen zu vermitteln. So wird es bei der diesjährigen Qualifizierung unter anderem einen Workshop zum Thema »Euthanasie« mit regionalem Bezug in der Gedenkstätte Grafeneck geben. Ziel der Qualifizierung ist, dass sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die erinnerungskulturelle Diskussion einbringen.

Nach der Zertifikatsübergabe am 27. Januar 2024 – anlässlich des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus – können die ausgebildeten Jugendguides gegen ein Honorar eigenständig Gruppen bei Stadtrundgängen und in Gedenkstätten im Landkreis Reutlingen leiten.

Jeder kann an der Qualifizierung teilnehmen. Auswahlkriterien für die Qualifizierung zum Jugendguide gibt es keine. Gesucht werden Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 23 Jahren, die sich fundiert mit der nationalsozialistischen Zeit auseinandersetzen möchten, gerne ihr Wissen teilen und vor anderen Jugendlichen sprechen. Für die 40-stündige Qualifizierung entstehen für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen keine Kosten.

Interesse geweckt? Bewerbungen mit einem halbseitigen Motivationsschreiben und kurzem Lebenslauf können bis zum 23. April 2023 per E-Mail eingereicht werden.

Offene Fragen? Interessierte können diese bei den Online-Fragerunden am 23. März oder 13. April, jeweils ab 18.30 Uhr unkompliziert stellen. Weitere Informationen gibt es online oder telefonisch direkt bei Antje Kochendörfer. (a)

07121 4801320

jugendguides@kreis-reutlingen.de

www.kultur-machen.de/Jugendguides