Kultur vom Rande: Was am 17. Februar in Reutlingen geboten ist

Im Rahmen der Stadtputzete wirbeln die Blaumeier am 18. März in Reutlingen ordentlich Staub auf. FOTO: KULTUR VOM RANDE

REUTLINGEN. Nach einer umwerfenden Silvesterparty mit dem inklusiv arbeitenden Théâtre du Cristal hat sich Kultur vom Rande jetzt mächtig ins Zeug gelegt, um seinem Publikum spannende Veranstaltungen in ganz unterschiedlichen Formaten anzubieten. Den Auftakt der Event-Staffel macht ein Workshopangebot in Kooperation mit dem IB-Bildungszentrum (Internationaler Bund) und der Kulturwerkstatt Reutlingen: Jugendliche sollen selbst Musik zu machen und der legendären Band Soulhossas nacheifern.

Diese hat am Freitag, 17. Februar, um 16.45 Uhr im kleinen Saal des Kontakt-cafés (Gustav-Werner-Straße 8, Sitz der GP.rt) einen Auftritt und heizen den Zuhörern mächtig ein. Auf die Ohren gibt es an diesem Nachmittag Rock ’n’ Roll und es gibt Gelegenheit, die Musikwerkstatt kennenzulernen.

Inklusives Ensemble

Weiter geht es dann mit einem Theaterabend am Samstag 4. März, 20 Uhr, im Kulturzentrum franz.K. Dort gastiert Theater L’Oiseau-Mouche (Theater Kolibri) aus Roubaix. Bei dieser französischen Truppe handelt es sich um ein inklusives Ensemble mit langer Tradition. Auf die Bühne bringt es das Stück »Saturne – Ein Sohn auf der Suche nach seiner Mutter«: ein Werk das von der Suche nach Wahrheit und Liebe handelt.

Der Theaterabend ist als »Relaxed Performance« konzipiert; was bedeutet, dass er so barrierefrei wie nur irgend möglich gestaltet wird. Für Übersetzung aus dem Französischen mit deutschen Texten – per Video oder über Kopfhörer – ist gesorgt, eine Einführung vor der Vorstellung sorgt für ein stressfreies Ankommen, und Ansprechpartner für alle Fragen sind im franz.K präsent.

Am Samstag, 18. März, wird es dann bunt und trubelig: An diesem Tag, an dem in Reutlingen die Flotten Feger zur Stadtputzete schreiten, ist Kultur vom Rande vorne mit dabei: fleißige Frauen des Blaumeier Ateliers Bremen sind um 9.30 und 10.45 Uhr am Start und bespaßen die Stadt. Und zwar interaktiv. Denn da müssen Passanten schon mal eine Wäscheleine halten oder den Besen schwingen ... Komische, witzige und absurde Situationen entstehen und sorgen für Heiterkeit. Ab 12 Uhr wirbeln sie außerdem beim Dankeschön-Event der Technischen Betriebsdienste richtig Staub auf!

Den fulminanten Abschluss des Festivals vom Rande bildet der Hip-Hop-Jam am 31. März und 1. April mit den Ill Abilities und weiteren Akteuren. Highlight hier: die Ill Abilities – eine internationale Breakdance-Crew mit Tänzern aus Kanada, den USA, Brasilien, Chile, den Niederlanden und Korea. Zu erleben sind Ill Abilities am Freitag, 13. März, zunächst vormittags auf dem Campusgelände der beruflichen Schulen Reutlingen und nachmittags ab 16 Uhr auf dem Reutlinger Marktplatz.

Breakdance und Rap

Am Samstag, 1. April, sind sie dann der Top-Act beim Hip-Hop-Jam im franz.K. Dort beginnen schon vormittags Workshops zum Thema Ableismus (Diskriminierung aufgrund von Behinderung im Alltag) und zur kulturellen Teilhabe. Ab 14 Uhr gibt es dann Workshops speziell für die jugendlichen Teilnehmenden zum Ausprobieren: Graffiti-Sprühen, Rappen, Breakdance mit den internationalen Profis und mehr. Und ab 17.30 Uhr startet das Bühnenprogramm – zuerst mit einer offenen Bühne auf der jede und jeder seine Kunst zum Besten geben kann, ehe ab 18.30 Uhr KABU and Friends ein fetziges RAP-Programm präsentieren und es die Ill Abilities mit ihrer Mega.Show krachen lassen. (eg/GEA)