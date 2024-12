Kreis Reutlingen belegt Platz 16 bei der Schritte-Challenge

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Mit einer beeindruckenden Bilanz von landesweit insgesamt 600 Teams ist die Schritte-Challenge erfolgreich zu Ende gegangen. Im Oktober hatten Teilnehmer aus 29 Kommunen in Baden-Württemberg an der Aktion für mehr Gesundheit, Lebensqualität und Spaß am Zufußgehen mitgemacht. So kamen insgesamt 1,27 Milliarden Schritte zusammen – das entspricht der Strecke von der Erde zum Mond und zurück.

Im Landkreis Reutlingen nahmen 273 Personen in 26 Teams teil. Im Durchschnitt legte jedes Team 263.827 Schritte zurück. Das beste Team erreichte sogar 628.390 Schritte im Durchschnitt. Im landesweiten Vergleich landete der Landkreis Reutlingen auf dem 16. Platz. Als Belohnung für ihren herausragenden Einsatz, erhielten die drei Teilnehmer mit den meisten Schritten jeweils einen Gutschein in Höhe von 30 Euro für eine (Fuß-)Massage bei einem Massagestudio der Wahl.

Die wichtigste Mobilitätsform

Die Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW) ist ein Netzwerk aus 120 Landkreisen, Städten und Gemeinden. Mit seiner Vision 2030 setzt sich der Verein dafür ein, dass das Zufußgehen und Radfahren noch populärer werden.

Bei den Mitgliedskommunen der AGFK-BW steht aktive Mobilität für ein faires Miteinander aller Verkehrsteilnehmer. Die Schritte-Challenge ist Teil der landesweiten Mitmach-Aktion #allesgeht, die darauf abzielt, das Zufußgehen als wichtige Mobilitätsform in den Vordergrund zu rücken.

Neben der Umsetzung der Schritte-Challenge bieten die AGFK-Kommunen weitere Aktionen wie Geh-Cafés und Walk and Talks an. Damit stellen sich die Kommunen aus neuen Blickwinkeln vor und fördern den Austausch. Weitere Infos mit kostenlosen Mitmachangeboten gibt es auf einer gemeinsame Webseite. (eg)

