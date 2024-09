Kreis Reutlingen nimmt an landesweiten Schritte-Challenge teil

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Im Landkreis Reutlingen heißt es ab Dienstag, 1. Oktober, bis zum Dienstag, 29. Oktober, »Schritt für Schritt zum Erfolg«. Denn in diesem Jahr nimmt der Kreis erstmals an der landesweiten Schritte-Challenge der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußfreundlicher Kommunen Baden-Württemberg (AGFK BW) teil. Die Challenge ist eine von drei Säulen der Mitmach-Aktion #allesgeht. Mit der Aktion wollen die AGFK BW und die teilnehmenden Kommunen auf die Bedeutung des Zufußgehens aufmerksam machen. Zufußgehen macht Spaß und ist gesund. Es trägt maßgeblich zum Umweltschutz bei und spart CO 2 -Emissionen. In Kombination mit Bus und Bahn können durch das Zufußgehen auch weitere Strecken zurückgelegt werden. Auch der ÖPNV profitiert von sicheren und attraktiven Fußwegeverbindungen.

Vom 1. bis zum 29. Oktober sind die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Reutlingen herausgefordert, so viele Schritte wie möglich zu sammeln. Es gilt gemeinsam im Team zu entdecken, wie viele Wege im Alltag zu Fuß zurückgelegt werden können. Teilnehmende können sich als Familie, mit Freundinnen und Freunden, in der Nachbarschaft, als Verein oder bei der Arbeit zu einem Team zusammenschließen. Bei der Aktion treten sie gegen andere Teams aus dem Landkreis Reutlingen und ganz Baden-Württemberg an. Mit der Schritte-Challenge-App werden die täglichen Schritte getrackt. Zudem bietet die App eine Liveübersicht über die aktuelle Platzierung der Teams.

Anmeldung ab September

Die Anmeldephase für Bürgerinnen und Bürger beginnt im September und läuft über die zentrale Webseite der Mitmach-Aktion #allesgeht unter www.allesgeht-bw.de. Dort werden Bürgerinnen und Bürger Schritt für Schritt durch den Anmeldeprozess geführt. Dafür müssen sie sich im ersten Schritt registrieren, anschließend die »Fitbase Schrittwettbewerb«-App herunterladen und danach entweder einem bereits bestehenden Team in ihrer Kommune beitreten oder ein neues Team gründen. Aus technischen Gründen ist die Teilnehmenden-Anzahl in diesem Jahr begrenzt. Alle gelaufenen Schritte werden automatisch von der App erfasst. Teilnehmende haben jedoch auch die Möglichkeit, Schritte manuell zu korrigieren oder nachzutragen, falls sie beispielsweise ohne ihr Handy zu Fuß unterwegs waren. Der letzte Tag, an dem Schritte nachgetragen werden können, ist Dienstag, 29. Oktober.

Siegerehrung mit Gutschein

Die Aktion hat viele Gewinnende, denn wer sich mehr bewegt, tut sich und der Umwelt Gutes und stärkt den Fußverkehr in der Kommune. Wer die meisten Schritte sammelt, hat eine besondere Anerkennung verdient. Die Teilnehmenden mit den meisten Schritten (erster bis dritter Platz) erhalten einen Gutschein für eine (Fuß-)Massage im Wert von 30 Euro bei einem Massagestudio ihrer Wahl.

Ein wichtiger Hinweis: Die Kontaktaufnahme zu Teilnehmenden ist für die kommunalen Organisatoren nur möglich, wenn bei der Registrierung eine Einwilligung zur Kontaktaufnahme gegeben wurde. Weitere Informationen zum Ablauf auf der Homepage. (eg)

www.allesgeht-bw.de