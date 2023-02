Kostenloses Schnupperjahr in Vereinen für Reutlinger Kinder und Jugendliche

Freude an der Bewegung. Was gibt es für Kinder und Jugendliche Schöneres, als sich bei Spiel und Sport selbst auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln.

REUTLINGEN. Ob Fußball, Tennis oder Musik: Im Jahr 2023 können Kinder und Jugendliche, die in Reutlingen wohnen, eine einjährige kostenlose Schnuppermitgliedschaft in einem Reutlinger Sport- oder Kulturverein wahrnehmen. Ziel des Projektes: Junge Menschen für Sportarten und kulturelle Vereinsarbeit langfristig begeistern und dadurch Vereine stärken. Bereits im Jahr 2020 gab es die Schnuppermitgliedschaft, die bis zum Beginn der Corona-Pandemie bei vielen Vereinen stark nachgefragt wurde.

In Anspruch nehmen können das Angebot Reutlingerinnen und Reutlinger bis 18 Jahre in allen Kultur- und Sportvereinen der Stadt. Wer nach dem Test-Jahr weiter bleiben möchte, ist nach Ablauf des Schnupperjahres weiterhin im Verein, dann zu den regulären Mitgliedsbedingungen, teilt die Pressestelle der Stadt Reutlingen mit. Kinder und Jugendliche, die bereits im Jahr 2020 eine Schnuppermitgliedschaft in Anspruch genommen haben, können das Angebot erneut nutzen.

Die Kosten für die einjährige Mitgliedschaft im Verein übernimmt die Stadt. Der Gemeinderat hatte die Schnuppermitgliedschaft in seiner Sitzung im Dezember 2022 auf Antrag des Jugendgemeinderates beschlossen. Weitere Informationen zum Schnupperangebot Sport und zum Schnupperangebot Kultur gibt es auf der Webseite der Stadt Reutlingen. (pm)