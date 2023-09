Aktuell Unfall

Kleintransporter fährt führerlos in Böschung in der Reutlinger Albstraße

Ein Kleintransporter hat sich in der Reutlinger Albstraße am Mittwochvormittag selbstständig gemacht und landete gegenüber dem Arbeitsamt in der Böschung. Laut Polizei ist niemand zu Schaden gekommen.