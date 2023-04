Kein Frühschwimmen mehr im Reutlinger Freibad

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »In Reutlingen starten wir in diesem Jahr am 1. Mai in die Freibad-saison«, so Necdet Mantar, Leiter der Reutlinger Bäder. Allerdings mit eingeschränkten Öffnungszeiten, was vor allem den passionierten Frühschwimmern sauer aufstoßen dürfte. Statt wie sonst zwischen 6.30 und 7.30 Uhr öffnet das Wellenfreibad in diesem Jahr erst um 10 Uhr, um 20 Uhr endet der Badespaß. »Wir bedauern sehr, dass von dieser Maßnahme unsere treuesten Kunden betroffen sind«, so Mantar.

Mantar weiß, dass die Stadtwerke damit für viele einen Wermutstropfen ins frisch eingelassene Wasser gießen: Je nach Wetter hatte das Freibad in vergangenen Jahren zwischen 6.30 und 7.30 Uhr im Schnitt 50 Badegäste. Zwischen 7.30 und 10 Uhr waren es im Schnitt 200 – vorwiegend ältere – Badegäste und solche, die vor der Arbeit noch ein paar Bahnen schwimmen wollen. Doch scheint es keine andere Lösung zu geben, denn der Fachkräftemangel trifft auch die Reutlinger Bäder mit voller Wucht. Trotz aller Bemühungen konnten nicht alle offenen Stellen besetzt werden. Dies hat zur Folge, dass das Wellenfreibad in dieser Saison nicht vollumfänglich zu den gewohnten Zeiten öffnen kann. »Mit dem zur Verfügung stehenden Personal werden die Öffnungszeiten unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben so gestaltet, dass zu den üblicherweise besucherstärksten Zeiten geöffnet sein wird«, sagt Klaus Leibfritz, der Pressesprecher der Stadtwerke.

Frühschwimmen in Betzingen

Wenn es im Laufe der kommenden Monate gelingen sollte, entsprechende Mitarbeiter zu gewinnen, könnten die Öffnungszeiten auch wieder erweitert werden. Leibfritz rechnet momentan für die kommende Saison mit einem Besucherrückgang um circa zehn Prozent und hofft, diesen Rückgang durch gutes Sommerwetter und entsprechend hohe Besucherzahlen ausgleichen zu können. Ganz muss auf das Frühschwimmen immerhin nicht verzichtet werden. Bis auf Weiteres wird dies mittwochs und donnerstags von 6.30 bis 7.30 Uhr im Hallenbad in Betzingen angeboten – auch während der Pfingstferien und an Feiertagen – sofern diese auf einen Mittwoch oder Donnerstag fallen. Die Saison- und Punktekarten, die normalerweise nur im Freibad gültig sind, werden für das Frühschwimmen in Betzingen frei geschaltet, damit das Angebot wahrgenommen werden kann.

Damit der Betrieb im Wellenfreibad am 1. Mai starten kann, wurden in den vergangenen Wochen bereits Vorbereitungen getroffen. So wurde routinemäßig die gesamte Technik sowie die Wasseraufbereitung gewartet und – sofern nötig – instand gesetzt. Auch wurden alle Wege, Liegewiesen und Spielanlagen in der weitläufigen parkähnlichen Anlage gereinigt und kontrolliert. Nachdem die Becken abgelassen und gereinigt wurden, werden sie nun wieder langsam befüllt. (eg/GEA)