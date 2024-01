Kanalsanierung in Rommelsbach und Sondelfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Stadtentwässerung Reutlingen (SER) als Betreiber der öffentlichen Abwasserbeseitigung ist unter anderem auch für den ordnungsgemäßen Zustand und Betrieb der Abwasserkanäle verantwortlich. Aus diesem Grund führt die SER in den Bezirksgemeinden Rommelsbach und Sondelfingen fortlaufend ab Woche 4/2024 bis voraussichtlich Ende Juli 2024 Kanalsanierungsarbeiten in grabenloser Bauweise durch. Unter anderem werden dabei harzgetränkte Schläuche in die bestehende Kanalisation eingebracht und mittels UV-Licht zur Aushärtung gebracht. Während den Arbeiten kann der Zugang zu einzelnen Grundstücken vorübergehend erschwert sein. (pm)