Motorradfahrerin bei Unfall zwischen Sondelfingen und Rommelsbach verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN: Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes musste eine 25-jährige Motorradfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße 6720 ins Krankenhaus gebracht werden. Die junge Fahrerin war gegen 17.30 Uhr mit ihrer Suzuki GSR 600 auf der Kreisstraße von Sondelfingen in Richtung Rommelsbach unterwegs und überholte einen vorausfahrenden Pkw. Nach Beendigung des Überholvorgangs kam sie mit ihrem Motorrad nach rechts auf den Grünstreifen. Dabei verlor sie die Kontrolle über die Maschine und touchierte die Leitplanke. Nachfolgend wurde die Fahrerin von dem Motorrad abgeworfen, das sich mehrfach überschlug und letztendlich auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau ins Krankenhaus. Der Schaden an ihrer Maschine und den Verkehrseinrichtungen wird auf insgesamt etwa 3.000 Euro geschätzt. (pol)