Hannes Höhn fehlte auf dem Foto für den neuen Bezirksgemeinderat in Sondelfingen, alle anderen waren anwesend (von links): Regine Vohrer, Gerd Gaißer, Jochen Baumgärtel, Matthias Wais, Mike Schenk, Christoph Lang, Nicole Körner, Eva Meinhardt-Müller, Andreas Vogelwaid und Manfred Besch. Foto: Norbert Leister Hannes Höhn fehlte auf dem Foto für den neuen Bezirksgemeinderat in Sondelfingen, alle anderen waren anwesend (von links): Regine Vohrer, Gerd Gaißer, Jochen Baumgärtel, Matthias Wais, Mike Schenk, Christoph Lang, Nicole Körner, Eva Meinhardt-Müller, Andreas Vogelwaid und Manfred Besch. Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.