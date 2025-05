Internationaler Museumstag: Rallye durch drei Reutlinger Museen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Internationale Museumstag ist ein seit 1978 weltweit stattfindendes Ereignis. Ziel ist es, auf die Vielfalt und Bedeutung der Museen aufmerksam zu machen. Deshalb präsentieren sich am Sonntag, 18. Mai, viele dieser Kultureinrichtungen mit besonderen Aktionen.

Heuer steht der Internationale Museumstag in Baden-Württemberg unter dem Motto »Baden-Württemberg spinnt«. Dabei geht es landesweit um fadenscheinige oder hochmoderne Textilien, kuriose Spinnentiere oder Erfindungen, künstlerische Umsetzungen des Themas – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Auch die Reutlinger Museen beteiligen sich wieder am Aktionstag. Das Naturkundemuseum, das Heimatmuseum und das Museum »Im Dorf« Betzingen sind von 11 bis 18 Uhr geöffnet, das Kunstmuseum im Spendhaus und in den Wandel-Hallen von 11 bis 17 Uhr. Das Industriemagazin ist nur zur 14-Uhr-Führung geöffnet. Der Eintritt ist an diesem Tag in alle Häuser und zu allen Veranstaltungen frei.

Kreatives Werkeln

Am besten lässt sich der Museumstag in Reutlingen mit der gemeinsamen Rallye durch die drei Innenstadtmuseen erleben. Unter dem Motto »Von Spinnen, Spinnrädern und Traumfängern« bekommen Familien von 11.30 bis 14.30 Uhr an jeder Station Materialien für eine gemeinsame kreative Arbeit.

Start ist im Naturkundemuseum, weiter geht es im Heimatmuseum und Ende ist im Spendhaus. Daneben kann man im Heimatmuseum von 11.30 bis 17.30 Uhr Mitgliedern des Reutlinger Spinnkreises bei der Handarbeit an Spinnrädern über die Schulter schauen und sich selbst daran versuchen. Von 14.30 bis 17 Uhr gibt es auch zu jeder vollen und halben Stunde Märchen in der »Spinnstube« im dritten Stock zu hören.

Im Spendhaus präsentiert die Tänzerin und Choreografin Cinira Macedo um 15.30 Uhr »Wind, Wind, puste!« – ein Tanz und Objektheater für alle Sinne. Angesprochen werden Menschen ab zwei Jahren und Erwachsene (um Anmeldung wird gebeten, Telefon: 07121 303-2322, kunstmuseum@reutlingen.de).

Auch das Feuerwehrmuseum (Hauffstraße 57) öffnet anlässlich des Museumstags seine Türen und kann von 14 bis 17 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist an diesem Tag in alle Häuser und zu allen Veranstaltungen frei. (GEA)