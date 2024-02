In Reutlingen startet wieder eine spezielle Trauergruppe für Kinder

Am 16. März beginnt eine neue kostenfreie Trauergruppe für Kinder in der Oberlinstraße 16 in Reutlingen. Am Samstag, 2. März, 14 Uhr gibt es dazu einen Infonachmittag für Eltern (Telefonische Anmeldung über 07121 278463 oder per Mail info@hospiz-reutlingen.de). Die Termine sind sieben Mal (16. März, 20. April, 11. Mai, 8. Juni, 20. Juli, 21. September und 19. Oktober) jeweils samstags 14 bis 16.30 Uhr. Zwölf Plätze sind vorhanden. Die Gruppe wird gegebenenfalls nach Alter gesplittet. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen 8 und 16 Jahren, die den Tod eines geliebten Menschen verkraften müssen: Das können Familienangehörige, aber auch ein vertrauter Nachbar sein, den das Kind vermisst. Auch jüngere Kinder bekommen in der Oberlinstraße Hilfe, dann aber eher in Einzelbegleitung. »Wir weisen keine Trauernden ab«, verspricht Katja Badstöber, die Geschäftsführerin des Ambulanten Hospizdienstes im Landkreis Reutlingen. Unter dessen Dach läuft das Angebot für die Kinder seit nunmehr zehn Jahren – von Spenden getragen. (igl)



Spendenkonto: Kennwort: Kindertrauer, KSK Reutlingen, IBAN: DE19 6405 0000 0000 0865 74