In der Stadtbibliothek Reutlingen stehen Vögel und Insekten im Fokus

REUTLINGEN. Bis zum 14. September kann in der Stadtbibliothek Reutlingen in der Galerie auf dem Podest die Sommerausstellung »Natur in der Stadt« besucht werden. Zu sehen sind Fotografien von Insekten und Vögeln. Zusätzlich werden Bücher und Medien zum Thema präsentiert. Die Ausstellung soll anregen, im Sommer die Stadt zu erkunden.

Gleich nach dem Eingang der Bibliothek, hinter der Kasse die kleine Treppe hoch, mitten auf das Podest. Hier findet man die nächsten Wochen die kleine, aber feine Galerie, die mit allerhand Natur aufwarten kann.

Libellen, Vögel und Co.

Zwei Fotografen zeigen hier ihre Werke. Der Pfullinger Peter Hiller fotografiert schon seit seiner Kindheit – mit zehn Jahren bekam er eine Agfa-Box und einen Schwarz-Weiß-Rollfilm geschenkt. Seine Passion hielt sich bis heute. Nun zeigt er Aufnahmen von blauen Pracht-Libellen, die er in Reutlingen an der Echaz aufgenommen hat.

Auch Sandra Starkes Aufnahmen dürfen bewundert werden. Sie fotografiert Landschaften und Tiere in der Region, aber auch europaweit wie in Brandenburg, auf Mallorca oder am Neusiedler See. Da sie vorrangig Tiere ablichtet, wird ihr viel Geduld abverlangt. Oft muss sie stundenlang regungslos warten, bis sie ihr Motiv festhalten kann. Dabei gelingt es ihr, unglaubliche und überraschende Situationen einzufangen. Sie stellt ihre Bilder von Vögeln und Insekten aus.

In der Stadtbibliothek werden aber nicht nur alteingesessene Naturliebhaber angesprochen, sondern auch das jüngere Publikum wird angelockt. Wie die 14-jährige Charlotte, die ihren Weg zwischen die Bilder und Bücher fand und aufmerksam die Fotos betrachtete. »Ich finde die Ausstellung wirklich sehr interessant. Vor allem die Bilder von Schmetterlingen und Vögeln sehen besonders schön aus«.

Alle vorgeschlagenen Bücher können ausgeliehen werden

Die begleitende Bücher- und Medienausstellung kann sowohl in der Galerie auf dem Podest, als auch im ersten Obergeschoss gefunden werden. Bücher wie »Libelle, Marienkäfer und Co.«, »Der lange Atem der Bäume« oder »Pflanzenlove-story« stehen dabei im Scheinwerferlicht. Alle vorgestellten Bücher und Medien können ausgeliehen werden.

Eine weitere Besonderheit sind die Saatgut-Lesezeichen. Diese sind in einigen präsentierten Büchern versteckt. Besucher, die die Lesezeichen finden, dürfen diese behalten – und in den eigenen Garten setzen. Mit der richtigen Bewässerung im heimischen Grün erwächst dann die Lesehilfe zum Leben. »Das ist eine witzige Idee«, meinte auch Charlotte und hat gleich beim Durchstöbern eines gefunden.

Begleitend zur Ausstellung gibt es am Freitag, 2. August, um 15 Uhr eine Insektenzählaktion für Groß und Klein rund um die Bibliothek. Das Mediabike dient dabei als Forscherstation mit Lupen und digitalen Mikroskopen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Reutlingen sind Dienstag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr. (eg/anst)