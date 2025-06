In der Reutlinger Oststadt werden Spenden für die Tafel gesammelt

Wer bei der Sammelaktion mitmachen möchte, kann seine Sachspenden an mehreren Stellen in der Oststadt abgeben. An folgenden Orten warten von Sonntag, 29. Juni, bis Sonntag, 6. Juli, leere Tafelboxen darauf, gefüllt zu werden: Erlöserkirche, Kaiserstraße 32 St. Wolfgangskirche, St.-Wolfgang-Straße 10 Matthäus-Alber-Haus, Lederstraße 81 Edeka, August-Lämmle-Straße 17 Rewe, Albstraße 60 An der Aktion beteiligt sind außerdem die Christengemeinschaft, Matthäus-Beger-Schule, Jos-Weiß-Schule und das Isolde-Kurz-Gymnasium, die städtischen Kindertagesstätten der Oststadt, die Denk-mit-Kita und das evangelische Kinderhaus. Eltern, Kinder und Schüler können ihre Warenspende direkt in der Einrichtung abgeben. (eg)