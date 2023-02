Bitte aktivieren Sie Javascript

Hypnose ist nicht gleich Hypnose: Tatsächlich gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Die bekannteste von ihnen ist gleichzeitig die umstrittendste: Die Show-Hypnose. Diese ist auch bekannt aus diversen TV-Shows oder von Bühnenauftritten entsprechender Künstler. Dabei versetzen die Showhypnotiseure meist Freiwillige aus dem Publikum in Trance, Tiefschlaf, lassen sie erstarren, oder sie lassen Menschen laut »Kikeriki« rufen oder Rasierschaum schlecken, als wäre es Speiseeis. Manche Menschen werden so starr und steif, dass sie wie ein Brett zwischen zwei Stühle gelegt werden können. Die Palette der Möglichkeiten bei solchen Bühnenshows ist so breit wie bunt.

Laut Experten ist das nur mitnichten Scharlatanerie, denn in den meisten Fällen gehen die Freiweilligen unterbewußt auf die Suggestion der Hypnotiseure auf der Bühne ein. Das sogar mitunter sehr stark, weil selbst auch wollen, dass sie »richtig reagieren« und die Show durch sie zu einem Erfolg wird. Sie möchten auf keinen Fall für einen Misserfolg verantwortlich sein, noch dazu vor einem Publikum, in dem sich wahrscheinlich auch Freunde von ihnen befinden.

Weil so ein Bühnenspektakel mit Hypnose in vielen Fällen peinlich und entwürdigend für die Teilnehmer erscheinen kann, sind solche Shows in Österreich, Schweden oder England schon seit vielen Jahren komplett verboten. In Deutschland ist das zwar nicht der Fall aber sie sind immer wieder Ziel von Kritik, beispielsweise von Ärzten oder von therapeutisch tätigen Hypnotiseuren. Im TV sind sie so gut wie nicht mehr zu sehen, dafür ist das Internet mittlerweile voll damit.

Psychologen, die Hypnose zur Therapie einsetzen, lehnen die Showhypnose rundweg ab. (GEA)