Hochschule Reutlingen geht neue Kooperation ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Weiterbildung, insbesondere die Weiterqualifizierung von Fachkräften, ist ein Thema, das in den letzten Jahren zunehmend an Fahrt aufgenommen hat. Gründe dafür sind der Fachkräftemangel, das Älterwerden von bestehenden Belegschaften sowie die rasante Weiterentwicklung innovativer Technologien rund um die Digitalisierung. Dadurch entstehen ganz neue Berufsbilder, die Fähigkeiten und Fertigkeiten erfordern, die vor zehn bis 20 Jahren noch gar nicht in den Curricula von Hochschulen verankert waren.

Essentieller Faktor

Die Hochschule Reutlingen hat bereits vor 15 Jahren erkannt, dass Weiterbildung ein essentieller Faktor ist, um sich am Bildungsmarkt zu positionieren. Auf dieser Grundlage wurde 2008 eine gemeinnützige Stiftung gegründet, die Knowledge Foundation Reutlingen University (KFRU). Über diese Stiftung werden seitdem die Weiterbildungsangebote der Hochschule Reutlingen koordiniert und angeboten. In Zusammenarbeit mit renommierten Professorinnen und Professoren der Hochschule sowie erfahrenen Expertinnen und Experten aus der Praxis werden kontinuierlich hochwertige Angebote für Unternehmen und Einzelpersonen entwickelt.

Im Landesprojekt »Hochschulweiterbildung@BW« werden Hochschulen, welche noch keine eigenen Weiterbildungseinrichtung etabliert haben, durch größere »mitbetreut«. Ein Kooperationsvertrag zwischen der Weiterbildungsstiftung KFRU der Hochschule Reutlingen und der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg soll die künftige Zusammenarbeit nun auf eine solide Basis stellen. Gleich vier Angebote der HFR im Bereich des nachhaltigen Managements machen den Aufschlag.

»Ich freue mich sehr, dass wir mit unseren eigenen Weiterbildungsangeboten nun an den Start gehen können. Die Idee dazu gab es schon vor längerer Zeit – über das Projekt Hochschulweiterbildung wird dies nun ermöglicht«, so Gerhard Weik, Kanzler der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg.

Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat Ende 2021 die ressortübergreifende Weiterbildungsoffensive »Weiter mit Bildung« ins Leben gerufen. Im Rahmen dieser Offensive kooperieren das Wirtschaftsministerium, das Kultusministerium sowie das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und entwicklen das Projekt maßgeblich weiter. Das Teilprojekt Hochschulweiterbildung hat zum Ziel, Angebote zur wissenschaftlichen Weiterbildung, welche an allen 48 Hochschulen und Universitäten des Landes ausgebracht werden, durch die Etablierung entsprechender Netzwerkstrukturen voranzutreiben und in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Entsprechend wurden in den Hochschulen 25 Vernetzungsstellen eingerichtet, welche das Thema der wissenschaftlichen Weiterbildung sowohl nach innen als auch nach außen bekannt machen und ein entsprechendes Netzwerk aufbauen sollen.

Radius wird erweitert

»Das Landesprojekt Hochschulweiterbildung bietet den Hochschulen des Landes die Möglichkeit, sich zu positionieren und in diesem Rahmen ganz neue Zielgruppen zu erschließen. Die Partnerschaft mit der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg erweitert dabei den Radius beider Hochschulen in der Region und darüber hinaus«, sagt Prof. Dr. Arjan Kozica, Vizepräsident für Studium, Lehre und Weiterbildung der Hochschule Reutlingen und Stiftungsrat der Knowledge Foundation.

Noch im Sommer 2023 soll eine Unternehmensumfrage beider Hochschulen in der Region durchgeführt werden, um den konkreten Bedarf an weiteren Qualifizierungsmaßnahmen zu erheben und passgenaue Weiterbildungsmaßnahmen zu konzipieren. Eine Informationsveranstaltung über die Angebote beider Hochschulen soll Anfang Juli online durchgeführt werden. (eg)