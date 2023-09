Heller und freundlicher: Reutlinger Achalmbad öffnet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nachdem das Achalmbad in den vergangenen Monaten aufwändig saniert wurde, steht es nun allen Bade- und Sauna-Fans ab kommenden Montag, 18. September, wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Was gleich auffällt: Die gesamte Schwimmhalle ist nun heller und freundlicher gestaltet.

Necdet Mantar, Leiter der Reutlinger Bäder: »Ich bin mit dem Ergebnis der Arbeiten sehr zufrieden und lade alle Fans des Achalmbades ein, vorbeizukommen, um sich vor Ort selbst ein Bild von den diversen Neuerungen zu machen.«

Die kleinen Badegäste werden sich besonders über den neu gestalteten Kin-derbereich freuen, der durch den Umbau deutlich an Attraktivität gewonnen hat und für vielfältigen Wasserspaß steht. Zudem gibt es ein weiteres Highlight für Kinder: einen Raum mit Boulder-Wand, Kletterparcours und vielem mehr, was die kleinen Besucher begeistern kann.

Auch all diejenigen, die sich einfach nur entspannen wollen, sollen auf ihre Kosten kommen. Die finnische Sauna und die in unterschiedlichen Stilen gestalteten Dampfbäder stehen für Erholung pur. Der Umkleide- und Duschbereich für Menschen mit Handicap wurde ebenfalls komplett erneuert und mit Schränken ausgestattet, die mit dem Rollstuhl unterfahrbar sind.

Die Reutlinger Bäder investieren auch im kommenden Jahr in das 1928 im Bauhausstil erbaute und unter Denkmalschutz stehende Achalmbad. So wird der gesamte Komplex der ehemaligen medizinischen Bäder im ersten Obergeschoss umgebaut, was sich aber auf den Badebetrieb nicht auswirken wird. Auch müssen im Rahmen des Brandschutzes in den nächsten Jahren weitere Maßnahmen umgesetzt werden.

Aufgrund des historischen Baus müssen im Bad auch immer wieder ungeplante Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden, was eine steigende Herausforderung für die Stadtwerke darstellt.

Nachdem die Bäderbetriebe über fast zwei Jahre eine große Anzahl von Corona-Verordnungen umzusetzen hatten, die den Badebetrieb sowie den Besuch von Saunen und Dampfbädern erheblich einschränkten, gibt es nun diesbezüglich keinerlei Beschränkungen mehr im Achalmbad. (eg)