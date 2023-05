Heimatmuseum sucht für eine Ausstellung Reutlinger Badeerinnerungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ab Dezember 2023 wird sich im Heimatmuseum Reutlingen alles um die Geschichte der Bäder und des Badens in Reutlingen drehen. Dabei soll an die zahlreichen Bademöglichkeiten im Stadtgebiet erinnert werden, die es hier seit dem 19. Jahrhunderts gegeben hat und immer noch gibt. In den Fokus rückt dabei die Geschichte einzelner Bademöglichkeiten, so zum Beispiel die des Arbachbads, des Neckarbads Oferdingen, des Achalmbads, des Betzinger Strudels oder des Freibads. Auch war die Herstellung von Bademoden für Sport und Freizeit ein wichtiger Bestandteil der Reutlinger Textilproduktion, weshalb Badeanzüge und Badehosen in der Ausstellung nicht fehlen dürfen.

Für die Ausstellung bittet das Heimatmuseum um Ihre Mithilfe: »Haben Sie Erinnerungsstücke, Fotografien oder Hinweise zu den ehemaligen Badeorten der Stadt oder Badeutensilien wie Badekleidung der Firmen Heinzelmann, Büsing, Möve oder Erima? Oder waren Sie in der Bademodenproduktion bei einer der Firmen tätig und können darüber erzählen? Kennen Sie eine ganz besondere Geschichte zu einzelnen Bädern oder Bade-Persönlichkeiten in Reutlingen?« Wer Material oder Infos zu den Bädern hat und sich angesprochen fühlt, kann per Mail oder telefonisch Kontakt aufnehmen. (pm)

heimatmuseum@reutlingen.de

07121 3032867