Handwerkskammer Reutlingen kürt Glas- und Gebäudereiniger zum Lehrling des Monats

REUTLINGEN. Maximilian Sefaj wurde von der Handwerkskammer Reutlingen zum »Lehrling des Monats Dezember« ausgezeichnet. Der 20-Jährige wird bei der Kocak Facility Management GmbH & Co. KG in Reutlingen im ersten Lehrjahr zum Glas- und Gebäudereiniger ausgebildet.

Da er bereits das Abitur hat, darf er die Ausbildung um ein halbes Jahr verkürzen. »Dabei wird es nicht bleiben; seine schulischen Noten sind exzellent, sodass wir davon ausgehen, dass er auch die Zwischenprüfung mit einem Top-Notendurchschnitt schafft und vermutlich erneut um weitere sechs Monate verkürzen darf«, berichtet sein Ausbilder Ömer Kocak. Er sei stolz sein Ausbilder zu sein. Mit seiner ruhigen Art und seiner sauberen Arbeit begeistere er jetzt schon die Kunden.

Ausbildung am wichtigsten

»Max ist sehr ehrgeizig und selbstbewusst. Er arbeitet schon zum Teil selbstständig und übernimmt immer mehr Verantwortung, dabei ist er stets pünktlich.« Mit schlichtem Saubermachen ist es bei dem Beruf des Gebäudereinigers nicht getan. »Die Kunden erwarten fundierte Kenntnisse der verschiedenen Reinigungsmittel und Materialien wie etwa Stein, Holz und Metall, denn jede Oberfläche will mit dem richtigen Produkt behandelt werden«, erzählt Maximilian Sefaj.

Auch technisches und physikalisches Wissen sei wichtig sowie Freude am Umgang mit Menschen. In seiner Freizeit spielt er Fußball und macht Krafttraining. Was ihm aber wirklich am Herzen liegt, ist seine Ausbildung: »Darauf konzentriere ich mich voll und ganz, denn ich möchte einen möglichst tollen Abschluss machen und später meinen Meister absolvieren.« Die Kocak GmbH & Co. KG deckt Dienstleistungen rund um die Reinigung, Pflege und Instandhaltung von Gebäuden bis hin zu Hausmeisterservice und Gartenpflege ab. (eg)