Hühner-Quiz: Einkaufsgutscheine zu gewinnen

REUTLINGEN. Bald ist es wieder so weit: Im Reutlinger Naturkundemuseum geht das große Schaubrüten los und dürfte einmal mehr jede Menge kleine und große Besucher anlocken, die sich über Hühnereier und das, was ihnen entschlüpft, schlaumachen wollen. Im heutigen Quiz der Woche können GEA-Leser schon vorab ihr Wissen rund um Henne, Ei und Co. auf den Prüfstand stellen und – mit etwas Glück – einen von zehn Preisen gewinnen. Wer alle Fragen beantwortet, hat die Chance auf einen von zehn Gutscheinen der Drogeriemarktkette DM zu je 20 Euro. Viel Erfolg!