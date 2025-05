Graffiti-Event »urbana.rt« gastiert in Betzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. Der Graffiti-Event »urbana.rt« gastiert in der kommenden Woche, am Samstag, 31. Mai, und Sonntag, 1. Juni, in Betzingen. Junge Menschen bekommen im Rahmen dieses Graffiti-Projekts die Möglichkeit, sich auf einer 160 Meter langen Wandfläche an der Bahnlinie (neue Stützmauer entlang der Jakob-Keck-Straße beim Friedhof) in Betzingen künstlerisch auszutoben und ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Bei dieser Veranstaltung soll es zu einer Kombination von jugendkultureller Ausdrucksweise und etablierter Kunst kommen.

Die Veranstaltung »urbana.rt« ist eine Jugendkulturveranstaltung der Stadt Reutlingen, dem Amt für Schulen, Jugend und Sport sowie der Stiftung Jugendwerk – in diesem Jahr unterstützt durch die Bezirksgemeinde Betzingen. Die Koordination und Organisation der teilnehmenden Personen aus den Partnerstädten wird durch das Kulturamt der Stadt Reutlingen übernommen.

Die künstlerische Leitung des Projekts sowie die intensive Vorbereitung und Organisation liegen bei Julius Zenker, welcher durch das Team des Jugendhaus Hohbuch unterstützt wird. Insgesamt nehmen über 50 Künstler und Künstlerinnen an »urbana.rt« 2025 teil. Unter anderem werden bekannte Graffitikünstler wie Looven, Mako, Die Geckos, Semo und Phew – um nur ein paar Namen zu nennen – mit ihren Arbeiten einen Beitrag zu urbana.rt leisten.

Die Teilnehmer-Liste des Festivals umfasst: Künstler aus den Partnerstädten, musikalische Unterstützung durch das DJ-Kollektiv N.Y.A.D.S., Auszubildende der Firma Heinrich Schmid, 40 Künstlern aus der Umgebung.

Live dabei sein

Bei »urbana.rt« sollen der interkulturelle Austausch, Empowerment, künstlerischer Ausdruck, Partizipation, Vernetzung Jugendlicher und junger Erwachsener, der Austausch zwischen jungen Künstlern, Kreativen und Künstlern mit langjähriger Erfahrung, die Jugendkultur und Kultur in Reutlingen und der Region gefördert werden.

Darüber hinaus bietet sich hier die Möglichkeit, das Entstehen von großformatigen und komplexen Wandbildern live mitverfolgen zu können sowie die Kunstformen Graffiti und Streetart greifbar und erlebbar zu machen. Unterstützt wird die Veranstaltung durch die Firma Silberbrunnen und Heinrich Schmid. Für die Verpflegung sorgen die Kräuterhexa Betzingen sowie die SSG Reutlingen-Tübingen. Die Organisatoren und Künstler freuen sich über Zuschauer. (eg)