Gottesdienste zu Ostern in Reutlingen und den Teilorten

REUTLINGEN. Erstmals nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie können die Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen wieder ohne Auflagen gefeiert werden. Die evangelischen Kirchengemeinden in Reutlingen laden zu zahlreichen Andachten und Feiern ein.

- Gründonnerstag

Am Gründonnerstag steht das Abschiedsmahl Jesu mit seinen Jüngern, das letzte Abendmahl, im Zentrum der evangelischen Gottesdienste.

Hohbuchgemeinde: Als Agapefeier an Tischen mit gemeinsamem Essen gestaltet die Hohbuchgemeinde diesen Tag. Beginn ist um 17 Uhr im Gemeindezentrum.

Kreuzkirche, Sondelfingen und Sickenhausen: Ebenfalls an Tischen wird in der Kreuzkirche, im Gemeindehaus Im Efeu Sondelfingen und in der Pauluskirche Sickenhausen Abendmahl gefeiert, in der Kreuzkirche und im Efeu um 18.30 Uhr, in Sickenhausen um 19.30 Uhr.

Katharinen-, Auferstehungs- und Christuskirche: An die Verlassenheit Jesu in der Nacht vor seinem Tod wird in der »Nacht der verlöschenden Lichter« erinnert. Diese besondere Liturgie wird in der Katharinenkirche ab 19 Uhr und in der Christuskirche ab 20 Uhr gefeiert. Zu einer geistlichen Abendmusik lädt die Auferstehungsgemeinde auf 19 Uhr ein.

- Karfreitag

Am Karfreitag gedenken die Kirchen des Todes Jesu. Neben dieser Gemeinsamkeit unterscheiden sich evangelische und katholische Tradition in der Gottesdienstpraxis, denn katholischerseits fällt an diesem Tag die Messfeier aus, und es wird eine Liturgie zur Sterbestunde Jesu begangen. Die evangelischen Gottesdienste hingegen, sonst meist als Predigtgottesdienste gestaltet, beinhalten am Karfreitag die Feier des Abendmahls. Sie finden zu der in der jeweiligen Gemeinde üblichen Sonntaggottesdienst-Zeit statt und sind oft musikalisch besonders gestaltet.

Jubilate- und Marienkirche, Degerschlacht und Wannweil: In der Jubilate- und der Marienkirche sowie in Degerschlacht und Wannweil singen die jeweiligen Chöre im Gottesdienst.

Rommelsbach: In der Martin-Luther-Kirche Rommelsbach wird die Johannes-Passion von Heinrich Schütz erklingen.

Hohbuchgemeinde: Nicht am Vormittag, sondern um 15 Uhr gedenkt die Hohbuchgemeinde in einer Andacht des Todes Jesu. Und im Matthäus-Alber-Haus startet um 17 Uhr ein Kreuzweg für Kinder und Erwachsene.

Orschel-Hagen: In der Jubilate-Kirche Orschel-Hagen wird um 19.30 Uhr ein meditativer Abendgottesdienst angeboten.

Marienkirche: Ebenfalls um 19.30 Uhr beginnt die »Stunde der Kirchenmusik zum Karfreitag« in der Marienkirche.

- Karsamstag

Der Beginn der Nacht von Karsamstag – fälschlicherweise oft »Ostersamstag« genannt – auf Ostersonntag beendet die Karwoche, Ostern bricht an. In jüdischer Tradition beginnt der neue Tag nämlich nicht um Mitternacht, sondern mit Beginn der Nacht. An diese Tradition knüpft der christliche Brauch an, Vorabendgottesdienste zu feiern.

Kreuzkirche: Die Osternachtfeier in der Kreuzkirche eröffnet in Reutlingen diesen Vorabendbrauch am Samstag um 20.30 Uhr in der Pomologie mit einem gemeinsamen Osterfeuer mit der katholischen Heilig-Geist-Gemeinde.

- Ostersonntag

Die anderen evangelischen Osternachtsfeiern beginnen in den frühen Morgenstunden des Sonntags in der dunklen Kirche, um die Symbolik des sich ausbreitenden Lichtes deutlich zu machen: Nur die Osterkerze leuchtet, von ihr aus werden dann die Kerzen der Teilnehmenden entzündet.

Marienkirche, Orschel-Hagen, Rommelsbach, Sickenhausen: Um 6 Uhr beginnen in der Marienkirche, der Jubilate-Kirche Orschel-Hagen, in Rommelsbach und in Sickenhausen die Gottesdienste.

Ohmenhausen: In Ohmenhausen startet um 6 Uhr ein Osterspaziergang an der Martinskirche, der auch dort mit einer Abendmahlsfeier enden wird.

Katharinenkirche: Die Osternacht in der Katharinenkirche beginnt um 6.30 Uhr, nach einer Stunde geht es hinaus auf den Friedhof »Unter den Linden« zur Auferstehungsfeier an den Gräbern mit dem Reutlinger Posaunenchor.

Diese evangelische Tradition der Auferstehungsfeiern auf den Friedhöfen am frühen Morgen des Ostersonntags wird in Reutlingen mit separaten Feiern auch auf verschiedenen Stadtteilfriedhöfen gepflegt. Sie sollen deutlich machen, dass nach christlicher Überzeugung die Botschaft der Auferstehung das Grab und den Tod überwindet.

Betzingen, Bronnweiler, Gönningen, Oferdingen, Rommelsbach und Wannweil: Dort findet ab 8 Uhr, in der Regel vom Posaunenchor begleitet, eine solche Auferstehungsfeier statt.

Sondelfingen: Der Beginn ist um 9 Uhr auf dem Friedhof.

In den Festgottesdiensten am Ostersonntag, die meist zu den üblichen Sonntagsgottesdienst-Zeiten stattfinden, wird in einigen Kirchen nach altkirchlicher Tradition getauft. In der Marienkirche wirkt der Kinderchor im Gottesdienst mit, in der Kreuzkirche die Kantorei. In Gönningen, Ohmenhausen und Sickenhausen spielt der Posaunenchor.

Gemeinde Silberburg (die Apis): Um 10.30 Uhr hält der Pastor der Gemeinde Friedemann Hopp beim Open-Air-Ostergottesdienst im Stadtgarten am Pavillon die Predigt zum Thema »Ich habe ihn gesehen.«

Das Kinderprogramm findet nach gemeinsamem Start im Stadtgarten in altersgerechten Gruppen im naheliegenden Gemeindehaus (Panoramastraße 53) statt. Dort erfolgt auch die Abholung der Kinder. Sitzgelegenheiten sind nur begrenzt vorhanden und bei Bedarf mitzubringen. Sollte bei schlechtem Wetter der Gottesdienst im Gemeindehaus stattfinden, wird dies am Samstagnachmittag auf der Gemeinde-Homepage bekannt gegeben. Dort kann dann auch der Gottesdienst als Live-Stream im Internet mitgefeiert werden.

- OstermontagMauritiuskirche Betzingen: Am Ostermontag wird in der Mauritiuskirche Betzingen, in der am Ostersonntag kein Gottesdienst ist, ab 10 Uhr ein Gottesdienst mit Taufen gefeiert, ebenso im Gemeindezentrum Hohbuch und in Wannweil.

Gemeinden in Nordstadt: Die Gemeinden in der Nordstadt laden zum »KreAktiv«-Gottesdienst auf 9 Uhr in die Auferstehungskirche ein, dort wird auch ein Frühstück angeboten.

Ohmenhausen und Degerschlacht: Ebenso kann im Gemeindehaus Ohmenhausen ab 9 Uhr und im Degerschlachter Gemeindehaus beim »Gottesdienst plus« ab 9.30 Uhr gefrühstückt werden.

Altenburg: In Altenburg beginnt um 10 Uhr ein Nachbarschaftsgottesdienst in der Nikolauskirche, dorthin sind auch die Gemeindeglieder aus Oferdingen, Rommelsbach und Sondelfingen eingeladen. (jsn/GEA)