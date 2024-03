Gleich drei Kanalsanierungen in Reutlingen könnten zu Behinderungen führen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Stadt Reutlingen plant in den kommenden Tagen an drei Orten in der Stadt Sanierungen am Kanalsystem. Möglicherweise könnte das zu Verkehrsbehinderungen führen. Die Sanierungsarbeiten beginnen am Dienstag, 2. April. Dann gibt es Arbeiten der Stadtentwässerung beim Regenwasserkanal auf der Höhe des Spielplatzes in der Charlottenstraße 146. Die Arbeiten dauern voraussichtlich rund zwei Wochen. In dieser Zeit ist der Rad- und Fußweg im betroffenen Bereich gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert.

Weiter geht es am Montag, 8. April. Dann saniert die Stadtentwässerung Reutlingen (SER) den Abwasserkanal in der Degerschlachter Osianderstraße auf der Höhe der Hausnummer 13. Die Arbeiten dauern voraussichtlich rund zwei Wochen. In dieser Zeit ist die Osianderstraße gesperrt. Auch hier gibt es eine ausgeschilderte Umleitung.

Ebenfalls am Montag, 8. April beginnen Sanierungen an einem Regenwasserkanal. Dieser befindet sich in der Württemberger Straße beim Kreisverkehr in Reutlingen-Rommelsbach. Die Arbeiten dauern voraussichtlich rund eine Woche. In dieser Zeit ist der Gehweg einseitig gesperrt. (GEA)