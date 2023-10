GEA-Leser gefragt: Was sind Ihre Lieblingsgasthäuser?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Geschmäcker sind verschieden, aber in einem sind sich die meisten einig: Ausgehen in einem Gasthaus oder einem Restaurant bei gutem Essen und Trinken tut gut. Aber was sind eigentlich die Lieblingsgasthäuser der GEA-Leser? Das wollen wir von Ihnen wissen und das Ergebnis am 21. November zum Finale der GEA-Serie »Prost, Mahlzeit« präsentieren.

So funktioniert der Wettbewerb: Ab sofort können Sie der GEA-Redaktion den Namen Ihres Lieblingsgasthauses verraten. Bedingung dabei: Sie müssen eine Begründung mitliefern, warum das von Ihnen genannte Gasthaus Ihr Favorit ist. Sind die Gerichte besonders schmackhaft, der Service überragend schnell oder das Ambiente auffallend schön? Lassen Sie es uns wissen!

Unter allen Teilnehmern verlost der GEA eins von drei Exemplaren des Kochbuchs »Löffel-Food auf Schwäbisch« (Verlag Oertel + Spörer, 9,95 Euro). In diesem serviert der schwäbische Sterne-Koch Walter Siebert 50 verschiedene Löffel in den Kategorien Fleisch, Fisch, Wurst, Gebackenes und Vegetarisches. Grundlage für sein Löffel-Food: das schwäbische Nationalgericht – ein leckerer Kartoffelsalat.

Mitmachen können Sie auf zwei verschiedenen Wegen: Entweder online unter www.gea.de/gasthaus oder per E-Mail an gasthaus@gea.de. Einsendeschluss ist der 31. Oktober. (GEA)