GEA-Fotos des Jahres: Vernissage am 26. Februar in der Reutlinger Redaktion

Die Leser haben gesprochen, beziehungsweise abgestimmt: Die 25 Motive für die Ausstellung »GEA-Fotos des Jahres« stehen fest. Vernissage gefeiert wird in den Redaktionsräumen am Burgplatz am 26. Februar um 19 Uhr. Eins steht fest: Die Vielfalt ist groß!

Von Sport bis Feuerwehreinsatz: Vier Motive aus der Ausstellung »GEA-Fotos des Jahres«, die am 26. Februar in der GEA-Redaktion eröffnet wird. Foto: Andreas Fink/Joachim Baur/Steffen Schanz/Cordula Fischer

