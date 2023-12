GEA-Benefizvorstellung im Reutlinger Weihnachtszirkus an Heiligmorgen

Zu den Programm-Highlights für die Besucher der Benefizvorstellung des Reutlinger Weihnachtszirkus an Heiligmorgen zählen sicher die Tiernummern von Rafaela Honden mit weißen Schäferhunden.

REUTLINGEN. Seit zwanzig Jahren gastiert die Gomaringer Zirkusfamilie Sperlich in Reutlingen und für viele Familien gehört ein Besuch des Reutlinger Weihnachtscircus´ zur Weihnachtszeit, wie ein Christbaum ins Wohnzimmer. Fast genauso traditionell findet am 24. Dezember (11 Uhr) eine Benefizvorstellung im Zirkuszelt an der Kreuzeiche statt. Die Erlöse aus den Eintrittspreisen von 10 Euro pro Ticket teilen sich die Fördervereine GEA-Leser helfen und Frühchen Reutlingen.

Konkret hilft GEA-Leser helfen e.V. beispielsweise mit Zuschüssen für den Kauf von Winterschuhen oder bei der Aufstockung von Leistungen, die Krankenkasse und Pflegeversicherungen nicht bereit sind, zu zahlen. Frühchen e.V. Reutlingen unterstützt seit 28 Jahren als gemeinnütziger eingetragener Verein mit 124 Mitgliedern die Intensivstation der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Klinikum am Steinenberg in Reutlingen in vielfältiger Weise.

Zu den Programm-Highlights für die Besucher der Benefizvorstellung des Weihnachtszirkus an Heiligmorgen zählen sicher die Tiernummern von Rafaela Honden mit weißen Schäferhunden, farbenfrohen Papageien und einem schwarz-weißen Pferd. Der 16-jährige Jongleur Nicolas Lagron verwirrt mit bis zu acht Bällen, das erfolgreiche Trio Beautiful tritt mit einem Hand-in-Hand-Act auf. Spektakulär wird es mit der Cheban Group aus Moldawien, die mit riesigen Sprungreifen etwas Eigenes geschaffen hat. (GEA)

Tickets für den Heiligmorgen im Weihnachtscircus sind im GEA-Service-Center am Burgplatz und an der Tageskasse vor Ort erhältlich.