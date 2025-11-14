GEA-Aktion startet: Spenden für Menschen in Not

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Sie stecken in einer finanziell prekären Situation und wenden sich oft voller Verzweiflung an den Hilfsverein GEA-Leser helfen: Menschen aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung, die sich in Notlagen befinden und denen das Geld für lebenswichtige - und oft gar nicht so teure - Dinge fehlt. Meist geht es um kaputte Waschmaschinen, den kaputten Herd oder auch um den fehlenden Laptop, ohne den die Ausbildung nicht abgeschlossen werden kann. Hinzu kommen schwere Erkrankungen, Gewalt in der Familie oder der Jobverlust, die das Leben erschweren. Schon einzelne Vorfälle können Menschen dann in finanzielle Bredouille bringen und für Verzweiflung sorgen.

An dieser Stelle kommt dann GEA-Leser helfen ins Spiel. Der Verein wurde 1993 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen zu helfen, die »in Not oder bedürftig« sind. So steht es in der Satzung. Das Besondere: Die Spenden, die überwiegend von Menschen aus der Region stammen, kommen auch ausschließlich wieder Menschen zugute, die im Verbreitungsgebiet des Reutlinger General-Anzeigers leben.

Intensiv beraten und diskutiert

Bei regelmäßigen Beratungen lesen Beirats- und Vorstandsmitglieder die Hilfsanträge der Menschen, die von Fachstellen oder Institutionen, wie beispielsweise der Bruderhaus-Diakonie oder der AWO, übermittelt werden. Intensiv wird dann beraten und diskutiert, ob die Kriterien für eine Zuwendung erfüllt sind und in welcher Höhe diese ausgezahlt werden kann. Allgemein arbeitet GEA-Leser helfen eng mit sozialen Organisationen aus der Region zusammen.

Im abgelaufenen Spendenjahr 2024 haben insgesamt 1.726 Spenderinnen und Spender den GEA-Hilfsverein finanziell unterstützt. Ein Großteil der Spenden stammt stets aus der Adventsaktion, die nun wieder startet. Die Spendenbereitschaft der GEA-Leser ist ungebrochen: Knapp 155.987 Euro sind bei der Aktion im vergangenen Jahr zusammengekommen. »Ich bin erneut von Herzen dankbar für dieses Ergebnis«, sagte GEA-Verleger Valdo Lehari jr., der auch der Vorsitzende des Hilfsvereins ist, zum Abschluss der Adventsaktion 2024. »Die Bürgerschaft hat durch das starke Spendenaufkommen gezeigt, dass man Leuten helfen muss, die unverschuldet in Not geraten sind. Das ist ein Zeichen des Zusammenhalts in der Gesellschaft.«

Tafelläden und Frauenhaus unterstützt

In 79 Fällen konnte der Hilfsverein im abgelaufenen Spendenjahr 2024 finanziell aushelfen. Aber nicht nur das: Auch zahlreiche Projekte konnten profitieren. Zuschüsse gingen an Tafelläden aus dem Verbreitungsgebiet, Aktionen für bedürftige Menschen wurden unterstützt und das Frauenhaus mit einem finanziellen Beitrag für sein dringend benötigtes Auto bedacht. Wie vielen Menschen in finanzieller Not und Projekten künftig geholfen werden kann, entscheiden Sie mit Ihrer Spende mit. (GEA)