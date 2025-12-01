Fehlalarm: Reutlinger Scheibengipfeltunnel kurzzeitig gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Montagmittag war der Scheibengipfeltunnel in Reutlingen kurzzeitig gesperrt. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei auf GEA-Anfrage. Um 12.12 Uhr wurde demnach von der Rettungsleitstelle gemeldet, dass ein Brandalarm ausgelöst worden sei. Daraufhin schlossen sich die Schranken an den beiden Portalen und die Feuerwehr rückte aus. Doch die Entwarnung folgte schnell. Um kurz vor 12.30 Uhr funkte eine Polizei-Streife, dass keine Auffälligkeiten festgestellt worden seien, berichtet der Polizeisprecher. Demnach habe es sich um einen Fehlalarm gehandelt. (GEA)