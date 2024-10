Anekdoten aus dem Redaktionsalltag vor 60 Jahren: Das Reutlinger FDP-Urgestein Hagen Kluck hat in den wilden 60er-Jahren beim GEA am Burgplatz als Jungredakteur gearbeitet.

Ex-Redakteur Hagen Kluck blättert beim Termin am Burgplatz im GEA-Archivband von 1966. FOTO: PIETH Ex-Redakteur Hagen Kluck blättert beim Termin am Burgplatz im GEA-Archivband von 1966. FOTO: PIETH

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.